Reggina, ecco la doppia ufficialità: Domenico Girasole ha rescisso, arriva Luca Bruno

E’ arrivata anche l’ufficialità: Domenico Girasole non è più un calciatore della Reggina. L’ormai ex difensore amaranto ha risolto il suo contratto, lasciando la squadra della sua città dopo tre stagioni per accasarsi al Campobasso di Rizzetta e di Giuseppe Praticò. Questa la nota del club: “AS Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto del calciatore Domenico Girasole. Il club rivolge a Domenico i migliori auguri per il prosieguo della carriera”. Al suo posto, la società dello Stretto si è assicurata il difensore e capitano della Nissa Luca Bruno.

La nota del club sull’arrivo di Bruno: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Bruno. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Brescia, squadra della propria città natale, il difensore centrale classe 1996 ha disputato cinque campionati in serie C, per un totale di circa centotrenta presenze. Al suo attivo anche quattro presenze in B con la Pro Vercelli (stagione 2017/2018). Dal 2021 ad oggi, in serie D, ha indossato le maglie di Trapani, Grosseto, San Marzano e Nissa, vincendo lo scorso anno i playoff di categoria e diventando un punto fermo dei biancoscudati: nel campionato in corso, è sempre stato schierato titolare e spesso capitano. A Luca un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Dopo il pari di Favara, il DS Romairone ha fatto alcune precisazioni rispetto alla vicenda. Da specificare che non è stata la società a mandare via il giocatore, ma quest’ultimo che ha chiesto di andar via dopo aver ricevuto l’offerta da categoria superiore Anzi, la Reggina ha provato a trattenerlo, ma il difensore ha comunque deciso di rescindere. Questa estate la nuova proprietà gli aveva fatto intendere che non avrebbe avuto più le garanzie di un posto da titolare, come accaduto in questi tre anni, ma che comunque avrebbe potuto decidere di accettare un ruolo da comprimario. Così è stato. Alla prima offerta ricevuta, però, e dopo la partita giocata a Caltanissetta in sostituzione dell’infortunato Baldan, il giocatore ha chiesto di andar via.