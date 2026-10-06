Reggina, la risposta della città dopo la sconfitta col Trapani: per il match contro la Vibonese un settore è già sold out

“Ennesima dimostrazione di attaccamento viscerale da parte del nostro dodicesimo uomo. A 5 giorni da Reggina-Vibonese, la tribuna laterale dello stadio Oreste Granillo è già sold out“. E’ quanto scrive sui social la Reggina nel comunicare il primo aggiornamento a cinque giorni dal match del Granillo contro la Vibonese. E’, questa, la primissima risposta del pubblico alla sconfitta contro il Trapani di domenica, la prima della stagione dopo cinque super vittorie, sei se si considera la Coppa. Un segnale netto della tifoseria, in contrapposizione a coloro i quali ne hanno dette di ogni al termine dello stop di Capaci. In modo anche abbastanza incredibile.

La società spera di replicare i 7 mila visti contro l’Igea Virtus. Al Granillo, infatti, arriva un’altra seconda in classifica, tra le squadre più in forma del torneo. L’obiettivo della squadra, invece, è quello di mettere da parte la sconfitta. La possibilità può arrivare già domani, dalla sfida di Coppa Italia Serie D proprio in casa dell’Igea Virtus, a Barcellona Pozzo di Gotto.