Reggina, i risultati del settore giovanile: un pari e tre vittorie nel weekend

Vittorie di Under 17, Under 15 e Under 14, impostesi rispettivamente contro Academy Crotone, Gioiosa Marina e Bulldog Vibo; pareggio per la Juniores

Campo centro sportivo Sant'Agata

Week end estremamente positivo per le giovanili della Reggina. Dopo il pareggio in rimonta della Juniores contro la Vigor Lamezia, sono arrivate le vittorie di Under 17, Under 15 e Under 14, impostesi rispettivamente contro Academy Crotone, Gioiosa Marina e Bulldog Vibo. Questi tutti i risultati del weekend:

JUNIORES
Campionato nazionale Girone L, 3ª giornata: Reggina-Vigor Lamezia 2-2
Marcatori: Marino (VL), Mazza (VL), Leporini (R), Franco (R).

UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 2ª giornata: Reggina-Academy Crotone 8-0
Marcatori: Solendo (3), Pisano (2), Zito (2), Lo Bianco.

UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 1^ giornata: Gioiosa Marina-Reggina 0-7
Marcatori: Cama (2), Di Giuseppe (2), Cuppari, Morogallo, Di Gesaro.

UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 2ª giornata: Bulldog Vibo-Reggina 0-4
Marcatori: Ignazzitto (2), Abbriano, Caparrotta.

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