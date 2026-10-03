Reggina, la Juniores mostra carattere e grinta: rimontata sul 2-2 la Vigor Lamezia

Pareggio in rimonta per la Juniores allenata da mister Ripepi. Al centro sportivo Sant’Agata gli amaranto sono andati sotto di due reti contro la Vigor Lamezia, per effetto dei gol siglati da Marino prima e Mazza poi. A suonare la carica sono stati i subentrati Leporini e Franco, i quali nel giro di soli due minuti (66′ e 68′) hanno riportato l’incontro in parità. Di seguito, il tabellino della gara.

Tabellino Reggina-Vigor Lamezia 2-2

Reggina: Barranca, Frisina (6′ st Franco), Curatola (20′ st Leporini), Tavilla (1′ st Paratore), Saccà, Randazzo, Gadaleta (10′ st Polimeni), Arone, Verteramo, Pitasi (40′ st Suraci), Sacco. In panchina: Iarrera, Vumbaca, Gattuso, Aboufaris. Allenatore: Ripepi.

Vigor Lamezia: Saladino, Milano, De Luca, Amendola (35′ st Pugliese), Vivacqua, Muraca, Marino (34′ st Gallo), Roberto, Mazza (12′ st De Bartolo), Mastroianni (10′ st Monizza), Talarico (45′ st Salerno). In panchina: Trovato, Mercuri, Rametta, Di Rende. Allenatore: Neri.

Marcatori: 34′ pt Marino (VL), 7′ st Mazza (VL), 21′ st Leporini (R), 23′ st Franco (R).

Note-Ammoniti: Milano (VL) e Mastroianni (VL). Angoli: 9-2. Recupero: 2′ pt; 7′ st.