Porto Reggio Calabria, Pasquale Imbalzano: “sinergia storica Cannizzaro-Basile, unirà lo Stretto prima del Ponte”

“La determinata volontà manifestata ieri dai Sindaci di Reggio e Messina, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, di procedere con speditezza – finalmente, aggiungiamo noi che ci siamo spesi tanto nel recente passato – sulla strada della realizzazione dell’Area Integrata dello Stretto, per farla divenire il crocevia dell’intero Mediterraneo, la mole di investimenti finanziati, e già in parte in corso di realizzazione, per il porto reggino ed analiticamente illustrati dal presidente dell’Autorità Portuale Francesco Rizzo, rappresentano una straordinaria novità ed un’autentica rivoluzione per il futuro turistico-economico della nostra città.

Se a ciò si aggiunge la pressante richiesta del Sindaco Basile al nostro Sindaco di attivare nei tempi più brevi il pontile fin qui inutilizzato dell’aeroporto per accorciare i tempi di percorrenza da parte dell’utenza messinese con la struttura di Ravagnese, destinato fortunatamente a diventare lo scalo preferito della provincia peloritana, grazie – per noi – all’effetto Etna, ci rendiamo conto che siamo in presenza di una opportunità unica per consolidare definitivamente il recente straordinario sviluppo della struttura aeroportuale“. E’ quanto afferma Pasquale Imbalzano, già più volte consigliere comunale e candidato nella lista di Forza Italia alle recenti elezioni amministrative con un importante risultato numerico.

“E’ la prima volta che un Sindaco della dirimpettaia città di Messina manifesta, grazie alla empatia del sindaco Cannizzaro, con convinzione e pragmatismo, la forte volontà di procedere, speditamente e nel reciproco interesse delle due comunità, ad una reale integrazione tra le due sponde, valorizzando sinergicamente i rispettivi, straordinari punti di forza e grazie al cambio di passo impresso da due dei Sindaci più apprezzati d’Italia. Due primi cittadini che con intelligenza politica e lucida visione strategica hanno compreso che il futuro delle rispettive comunità si gioca soprattutto in questa Area, unica al mondo per bellezza, panoramicità e grazie alla felice posizione geografica“, aggiunge Pasquale Imbalzano.

“Siamo certi che grazie anche alle concrete potenzialità del nostro aeroporto, alle virtuose sinergie messe in campo dai Sindaci Cannizzaro e Basile, allo scenario incomparabile tra la Collina del Pentimele e, più in generale tra tutta l’area aspromontana, e Taormina, l’Etna e le Eolie, nonché il netto e visibile miglioramento della qualità dei servizi a Reggio promosso instancabilmente dal sindaco Cannizzaro in soli quattro mesi, si riuscirà a concretizzare il sogno di generazioni di cittadini delle due sponde e costruire di fatto una realtà territoriale che la ormai prossima costruzione del Ponte unirà anche fisicamente“, conclude Pasquale Imbalzano.