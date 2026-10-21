Ponte sullo Stretto, Rixi interviene sull’inchiesta della Procura di Roma: “i magistrati facciano il loro lavoro, massima disponibilità”

“Se c’è un’inchiesta in corso, presumo, è una roba da magistrati, non è una roba da politici, quindi da questo punto di vista lasciamo che la Procura faccia quello che deve fare, avrà la massima disponibilità da parte di tutti per avere tutti i documenti che intende o non intende prendere”. Così il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, a margine dell’11esimo Forum internazionale di Conftrasporto-Confcommercio, rispondendo ad una domanda circa l’indagine sul Ponte dello Stretto da parte della Procura di Roma che ha acquisito documenti anche al Mit e al Cipess.