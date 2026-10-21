Ponte sullo Stretto, il MIT risponde all’inchiesta della Procura di Roma: “pronti a consegnare tutti i documenti, l’iter è regolare”

“Il Mit precisa che, nell’ambito delle attività di indagine sul Ponte sullo Stretto di cui si è data notizia questa mattina, tutti gli Uffici richiesti si sono resi immediatamente disponibili ad esibire ai Carabinieri del Ros l’intera documentazione, indicata dagli inquirenti, nella consapevolezza della regolarità amministrativa dell’iter procedimentale“. Così il dicastero in una nota, sottolineando che “il ministero è e rimane a disposizione per esibire le centinaia di files, presenti e passati, relativi al procedimento in questione con spirito di piena collaborazione e in totale trasparenza”. “Ogni step è necessario per arrivare quanto prima alla realizzazione dell’opera“, conclude il Mit.