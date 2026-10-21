Ponte sullo Stretto, Ciucci risponde dopo il blitz della Procura: “estranei all’inchiesta, siamo vicini a un passaggio decisivo”

L’amministratore delegato della Stretto di Messina conferma piena collaborazione con i magistrati e ribadisce l’estraneità della società ai fatti oggetto d’indagine. Intanto annuncia l’imminenza di un importante passaggio autorizzativo: “andremo avanti con la realizzazione dell’opera”

Pietro Ciucci Ponte sullo Stretto

“Confermo da parte della società Stretto di Messina la massima trasparenza e fiducia nelle indagini avviate lo scorso giugno dalla Procura di Roma. Doverosamente stiamo fornendo alle Autorità inquirenti tutta la documentazione richiesta. Nel contempo confermo l’estraneità della Società ai fatti oggetto di indagine. Siamo nell’imminenza di un importante passaggio autorizzativo per la realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto e proseguiremo nel nostro impegno di realizzare l’Opera per adempiere alla missione affidataci dal Parlamento e dal Governo”. Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’ANSA.

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