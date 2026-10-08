Ponte sullo Stretto, Cannizzaro accelera sulle grandi opere per Reggio Calabria: “recuperiamo il tempo perduto, progetti strategici per aeroporto e ferrovie” | INTERVISTA

Il Ponte sullo Stretto potrebbe diventare un’occasione per accelerare la realizzazione di importanti infrastrutture anche nella città di Reggio Calabria. Non soltanto opere compensative, ma interventi strategici destinati a migliorare la mobilità urbana, i collegamenti ferroviari e l’accessibilità dell’aeroporto. È questo il messaggio lanciato questa mattina, giovedì 8 ottobre 2026, dal sindaco Francesco Cannizzaro, intervenuto davanti ai giornalisti a margine della seduta del Consiglio comunale, all’indomani di un nuovo incontro con Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina.

Un confronto che il primo cittadino ha definito particolarmente proficuo e che, secondo quanto riferito, avrebbe consentito di compiere un passo avanti rispetto alle precedenti interlocuzioni istituzionali. La novità più rilevante riguarda infatti l’avvio delle procedure tecniche e istituzionali tra le rispettive strutture, finalizzate a individuare le infrastrutture che potrebbero rientrare tra gli interventi collegati alla realizzazione del Ponte. Cannizzaro ha precisato che non si tratta più soltanto di discutere genericamente delle necessità del territorio, ma di avviare un percorso operativo per definire le richieste dell’Amministrazione comunale.

“Ieri è stato un incontro, il 3 incontro con il presidente Ciucci molto proficuo perchè di fatto ieri abbiamo avviato non un’interlocuzione ma bensì le procedure anche tecniche oltre che istituzionali con le due strutture affinchè si possano individuare quelle che sono le opere connesse al Ponte più che compensative.” Una distinzione che rappresenta il punto centrale della strategia illustrata dal sindaco: Reggio Calabria vuole intercettare investimenti infrastrutturali legati alla nuova organizzazione dei collegamenti nello Stretto, andando oltre il concetto tradizionale di compensazione territoriale.

L’attacco alla precedente amministrazione: “abbiamo dovuto recuperare il tempo perduto”

Nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti, Francesco Cannizzaro non ha risparmiato critiche a chi ha amministrato Reggio Calabria prima del suo insediamento. Secondo il sindaco, la città sarebbe rimasta esclusa da una parte delle interlocuzioni sulle risorse destinate ai territori interessati dalle infrastrutture collegate al progetto del Ponte sullo Stretto. Una situazione che, nella ricostruzione del primo cittadino, avrebbe richiesto un maggiore impegno per riportare le esigenze dell’area urbana reggina al centro del confronto istituzionale.

“Probabilmente abbiamo dovuto lavorare un pò di più perchè chi mi ha preceduto ha pensato male ovviamente di non far coinvolgere l’area urbana di Reggio Calabria in quelle che sono le risorse destinate ai territori con infrastrutture che rappresentano le opere compensative e noi abbiamo dovuto recuperare il tempo perduto ma sono soddisfatto del terzo incontro con il presidente Ciucci che ci ha dato la possibilità di mettere sul tavolo alcune richieste che sono esigenze che provengono dal territorio.”

È un passaggio politicamente significativo, perché Cannizzaro rivendica una discontinuità rispetto alla gestione precedente e attribuisce alla propria amministrazione il merito di aver riaperto il confronto sulle infrastrutture per la città. Si tratta di una valutazione espressa dal sindaco, mentre l’effettiva inclusione delle opere nei programmi di investimento dovrà essere verificata attraverso i successivi passaggi tecnici e amministrativi. La questione resta comunque centrale: Reggio Calabria non vuole rimanere ai margini delle trasformazioni infrastrutturali che potrebbero accompagnare la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Reggio Calabria, le opere connesse al Ponte sullo Stretto: aeroporto e ferrovie tra le priorità

La parte più interessante dell’intervento di Cannizzaro riguarda le possibili destinazioni degli investimenti. Il primo cittadino ha indicato chiaramente alcuni settori sui quali l’Amministrazione intende concentrare la propria attenzione: viabilità, mobilità strategica, rete aeroportuale e collegamenti ferroviari. Non sono stati ancora annunciati progetti specifici, né importi o cronoprogrammi. Tuttavia, le indicazioni del sindaco permettono di individuare la direzione che il Comune vorrebbe seguire.

“Ci sono anche dei parametri che noi dobbiamo rispettare, devono essere opere connesse alla realizzazione del Ponte quindi penso alla viabilità, penso a strutture strategiche di mobilità che secondo me qualora dovessero essere approvate risulterebbero determinanti per lo sviluppo definitivo sulla rete aeroportuale e ferroviaria, nelle prossime settimane dirò meglio di cosa stiamo parlando.”

Il riferimento all’aeroporto di Reggio Calabria assume particolare rilevanza. Lo scalo Tito Minniti rappresenta un’infrastruttura fondamentale per l’accessibilità della città e per i collegamenti con il resto d’Italia. Migliorarne l’integrazione con la rete stradale e ferroviaria significherebbe rafforzare il sistema complessivo della mobilità metropolitana. Un aspetto particolarmente importante riguarda il collegamento tra aeroporto, centro cittadino, stazioni ferroviarie e principali arterie di accesso all’area dello Stretto.

È proprio sull’integrazione tra differenti modalità di trasporto che potrebbero concentrarsi alcune delle proposte dell’Amministrazione, anche se Cannizzaro non ha ancora illustrato nel dettaglio gli interventi che intende presentare. Lo stesso discorso vale per la rete ferroviaria, che potrebbe assumere un ruolo ancora più importante nella prospettiva di un sistema integrato di collegamenti tra Calabria e Sicilia. Il sindaco ha parlato di infrastrutture potenzialmente determinanti per lo sviluppo della rete aeroportuale e ferroviaria, senza però anticipare localizzazioni, caratteristiche progettuali o risorse disponibili.

Ponte sullo Stretto e aeroporto Tito Minniti: la sfida dell’intermodalità

Uno degli elementi strategici del confronto riguarda il rapporto tra le grandi opere e il sistema dei trasporti locali. La realizzazione del Ponte sullo Stretto, qualora completata, modificherebbe profondamente i collegamenti tra le due sponde, con conseguenze anche sulla distribuzione dei flussi di traffico e sull’organizzazione della mobilità. In questo scenario, Reggio Calabria avrebbe interesse a rafforzare il proprio ruolo all’interno di una rete integrata di trasporti.

Il Tito Minniti, situato nella zona meridionale della città, rappresenta una delle infrastrutture che potrebbero beneficiare di migliori connessioni con il sistema stradale e ferroviario. L’obiettivo di una moderna pianificazione della mobilità dovrebbe essere quello di consentire spostamenti rapidi e funzionali tra aeroporto, stazioni, centro urbano e territori limitrofi. Non significa che siano già state approvate nuove infrastrutture aeroportuali o ferroviarie nell’ambito delle opere connesse al Ponte.

Significa, piuttosto, che Cannizzaro ha indicato questi settori come prioritari nelle richieste che il Comune intende avanzare. Il confronto tecnico dovrà chiarire quali proposte rispettino i criteri necessari per essere considerate effettivamente connesse alla realizzazione del collegamento stabile. Una distinzione importante, perché le risorse destinate alle opere collegate al Ponte non possono essere considerate automaticamente disponibili per qualsiasi intervento urbano.

Il terzo incontro con Pietro Ciucci: massima disponibilità anche dal Ministero

Un altro elemento significativo riguarda il clima del confronto con la società incaricata del progetto. Cannizzaro ha espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata da Pietro Ciucci, spiegando di aver già avviato anche un’interlocuzione con il Ministero competente. Il sindaco ha sottolineato che il percorso non coinvolge soltanto gli amministratori, ma anche le strutture tecniche chiamate a valutare l’ammissibilità e la fattibilità delle proposte.

“C’è massima disponibilità da parte del presidente Ciucci ma devo dire anche con il ministero con il quale io ho avviato già un’interlocuzione quindi nelle prossime settimane riuscirò anche a dettagliare quelle che sono le richieste che provengono dalla città di Reggio e che noi come amministrazione comunale intendiamo porre in essere.”

La dichiarazione lascia intendere che il lavoro sia destinato a proseguire nelle prossime settimane, quando l’Amministrazione dovrebbe illustrare con maggiore precisione le proprie priorità. Per il momento, il risultato rivendicato dal sindaco riguarda soprattutto l’apertura di una fase operativa di confronto. La disponibilità al dialogo manifestata dai soggetti coinvolti non equivale ancora all’approvazione dei progetti, ma costituisce una condizione necessaria per avviare le verifiche sulla loro possibile realizzazione. Sarà quindi importante comprendere quali richieste verranno formalizzate, quali interventi potranno essere considerati ammissibili e quali saranno gli eventuali passaggi successivi.

Opere compensative o opere connesse? La distinzione che può cambiare il futuro di Reggio Calabria

Una delle espressioni più significative utilizzate da Cannizzaro riguarda la differenza tra opere compensative e opere connesse al Ponte. Il sindaco ha voluto concentrare l’attenzione sulla seconda categoria, evidenziando che gli interventi dovranno rispettare parametri precisi e dimostrare un rapporto funzionale con la realizzazione dell’infrastruttura. Le opere compensative vengono generalmente associate agli interventi destinati a mitigare o bilanciare gli effetti territoriali di una grande costruzione.

Le opere connesse, invece, hanno un rapporto funzionale con l’infrastruttura principale e con il sistema dei collegamenti necessario al suo esercizio o alla sua integrazione nella rete dei trasporti. La distinzione non è soltanto terminologica. Dal punto di vista della pianificazione, infatti, un intervento stradale, ferroviario o di mobilità deve essere valutato in rapporto alla sua effettiva funzione, alla fattibilità e ai criteri previsti dal relativo quadro progettuale e finanziario. Per questo motivo, non tutte le infrastrutture desiderate dal territorio potranno necessariamente essere finanziate nell’ambito del progetto del Ponte. Il Comune dovrà individuare proposte coerenti con tali requisiti e sottoporle alle valutazioni degli organismi competenti. È proprio questo il lavoro che, secondo le dichiarazioni del sindaco, è stato avviato dopo il terzo incontro con Ciucci.

La grande occasione per la mobilità urbana di Reggio Calabria

Al di là delle valutazioni politiche, il confronto sulle opere connesse al Ponte riporta al centro dell’attenzione alcune delle principali esigenze infrastrutturali di Reggio Calabria. La città deve quotidianamente confrontarsi con le necessità di collegamento tra le diverse aree urbane, le periferie, la rete ferroviaria e le infrastrutture di trasporto. Migliorare questi collegamenti significherebbe intervenire su aspetti che incidono direttamente sulla vita dei cittadini, dai tempi di spostamento all’accessibilità dei servizi.

Un sistema di mobilità più efficiente potrebbe inoltre favorire l’integrazione tra le attività economiche cittadine e i principali nodi logistici del territorio. Il Ponte sullo Stretto rappresenta dunque, nelle intenzioni illustrate da Cannizzaro, anche un’opportunità per affrontare alcune criticità strutturali della città. Resta naturalmente da verificare se le proposte che verranno elaborate potranno tradursi in interventi finanziati e concretamente realizzabili. Il vero banco di prova non sarà soltanto ottenere attenzione istituzionale, ma riuscire a trasformare le richieste del territorio in progetti tecnicamente definiti, approvati e dotati delle necessarie risorse economiche.

Cannizzaro prepara le richieste della città: nelle prossime settimane i dettagli

La notizia emersa oggi a margine del Consiglio comunale segna una nuova fase nel rapporto tra Comune di Reggio Calabria, società Stretto di Messina e Ministero. Dopo tre incontri con Pietro Ciucci, il sindaco Francesco Cannizzaro annuncia l’avvio delle procedure tecniche e istituzionali per individuare le opere connesse al Ponte che potrebbero interessare direttamente il territorio comunale. Sul tavolo ci sono esigenze legate alla viabilità, alla mobilità strategica, all’aeroporto e alla rete ferroviaria.

Il primo cittadino rivendica di aver recuperato il tempo che, a suo giudizio, sarebbe stato perso dalla precedente amministrazione e assicura che nelle prossime settimane verranno dettagliate le richieste avanzate dalla città. Non sono stati ancora resi noti gli importi necessari, i progetti specifici o le tempistiche di eventuale realizzazione. Ma il messaggio politico e amministrativo è chiaro: Reggio Calabria vuole partecipare alla programmazione delle infrastrutture collegate al Ponte sullo Stretto e non intende rimanere esclusa dalle opportunità di investimento.

Dopo l’incontro di ieri con Ciucci e le dichiarazioni odierne di Cannizzaro, l’attenzione si sposta quindi sui prossimi passaggi. La sfida sarà trasformare il confronto istituzionale in interventi concreti per la città, con un’attenzione particolare ai collegamenti aeroportuali e ferroviari. È su questo terreno che si misureranno i risultati della strategia annunciata dal sindaco.