Ponte sul Calopinace, una proposta in più per il nuovo nome: la dedica a una zona famosissima della città

Nonostante il sindaco Cannizzaro abbia annunciato il sondaggio con i nomi per il nuovo Ponte sul Calopinace, restringendo le opzioni a 4 nomi che saranno votati dai cittadini, una nostra lettrice chiede di poter aggiungere un’opzione in più. La sua proposta è puramente geografica e riguarda la zona di Calamizzi, riconoscibile da tutti. “Gentilissimo Direttore, desidero chiederle di intervenire sulla scelta del nome da assegnare al Ponte sul Calopinace. Perché nasce su una zona da sempre chiamata Calamizzi, perché non mantenere questo nome per il ponte? Le chiedo scusa per il modo con il quale ho espresso il mio parere.

Ma se si chiede a un reggino dov’è il ponte Calamizzi, si identifica subito, se lo chiedi con uno dei nomi inseriti al sondaggio, nessuno lo individuerà subito, specialmente un anziano.

Grazie Direttore per l’imopgno che ci mette nel suo lavoro e per essere sempre trasparente su quello che scrive, senza mai travisare le cose.

Ad maiora,

Paola“.