Ponte sul Calopinace, nuova proposta per il nome: realizzare una promessa non mantenuta a una vedova

Il sindaco Francesco Cannizzaro, dopo l’inaugurazione del nuovo Ponte sul Calopinace, ha coinvolto i cittadini nella futura scelta del nome da dare alla nuova opera (VIDEO). Dopo la prima proposta di intitolazione a una vittima di un tragico evento, ne è arrivata un’altra di simile tenore. Angela Labate, nipote di Labate Bruno, ha lanciato un appello per intitolare la nuova opera alla prima vittima dei moti del 70.

“La sottoscritta Labate Angela chiede e ritiene sia giusto intitolare il nuovo Ponte alla prima vittima dei moti del 70 e precisamente al Ferroviere Labate Bruno! Mi aspetto che la mia richiesta venga esaudita, in virtù del fatto che si è trattata della prima vittima dei moti del 70, ma anche perché era stato promesso ciò da tanto tempo, da tutte le amministrazioni comunali del periodo e successive. Voglio credere che il nuovo Sindaco mantenga ciò che era stato promesso dal compianto sindaco Battaglia! Un ringraziamento di cuore, anche da parte della vedova, che è morta con quella promessa non mantenuta!“, afferma la nipote nella richiesta.