Ora al Ponte sul Calopinace va trovato un nome: l’annuncio di Cannizzaro che coinvolge tutti i reggini | VIDEO

Il sindaco Cannizzaro lancia una nuova iniziativa coinvolgendo tutti i reggini: al Ponte sul Calopinace va trovato un nuovo nome e a sceglierlo saranno proprio i cittadini

Cannizzaro Ponte sul Calopinace

Un’iniziativa dopo l’altra, c’è il rischio di non stargli dietro. Francesco Cannizzaro è un sindaco vulcanico, ma questo l’avevate già capito. Neanche il tempo di inaugurare il nuovo Ponte sul Calopinace con il bagno di folla odierno che il sindaco reggino ha pronta una nuova proposta da rivolgere ai cittadini. Sul modello della challenge che ha visto protagonisti tantissimi giovani che, di buona lena, si sono presentati all’inaugurazione, il sindaco è pronto nuovamente a coinvolgere i reggini.

In una storia Instagram, Cannizzaro ha annunciato la volontà di dare un nuovo nome al Ponte sul Calopinace. A sceglierlo saranno proprio i cittadini!

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google