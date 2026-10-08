Ponte sul Calopinace, gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione. E Cannizzaro annuncia una novità sulla colazione | VIDEO

Proseguono senza soluzione di continuità i lavori del Ponte sul Calopinace. L’opera è ormai completa, mancano solo gli ultimi ritocchi per farsi trovare pronti all’inaugurazione di domani. Il sindaco Cannizzaro ha mostrato, attraverso un video social, i mezzi a lavoro nell’area antistante e sulla carreggiata per il completamento degli ultimi dettagli dell’opera che verrà inaugurata domani, alle ore 06:00 del mattino.

Com’è noto, ai presenti sarà offerta una ricca colazione. Cannizzaro fa anche una precisazione su questo: ci sarà anche una proposta per le persone celiache. Si è pensato proprio a tutto. Anche a finire nei tempi previsti per mandare i bambini a scuola subito dopo. E per chi arriva primo c’è anche la chance di entrare nella storia di Reggio Calabria (VIDEO).