Ponte sul Calopinace, Cannizzaro lancia la challenge agli studenti: la sfida per guadagnarsi un posto nella storia di Reggio | VIDEO

Mancano appena 2 giorni al 9 ottobre, data storica per Reggio Calabria, nella quale verrà inaugurato il Ponte sul Calopinace. Un’opera divenuta, negli anni, tra dissacrante ironia e imbarazzo, l’incompiuta simbolo della mala gestio dell’Amministrazione Falcomatà, rinascerà a nuova vita e lo farà all’alba, in un momento simbolico di rinascita politica e sociale cittadina. Appuntamento alle 06:00 del mattino, lanciato direttamente dal sindaco Cannizzaro che, per l’occasione, oltre ad offrire a tutti i presenti la colazione, ha lanciato anche una challenge.

Il primo cittadino si è rivolto ai giovani, attraverso un video social, nel quale ha spiegato i dettagli dell’iniziativa: il primo o i primi studenti che arriveranno alle 05:30 del mattino e batteranno un “5” al sindaco entreranno di diritto nella storia di Reggio Calabria guadagnandosi l’opportunità di tagliare il nastro che inaugurerà il nuovo Ponte sul Calopinace. Cannizzaro però precisa: tagli del nostro, buona musica, colazione, ma poi… “tutti a scuola!“.