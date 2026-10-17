Palermo, è qui la festa: il settore ospiti esplode dopo lo 0-2, il VIDEO del delirio dei mille tifosi rosanero

Le immagini dell'esultanza dei tifosi del Palermo a Mantova dopo la rete dello 0-2 di Hernani, successo che consente ai rosanero di creare un solco sulle inseguitrici

tifosi del palermo esultano a mantova

Hernani ha appena segnato lo 0-2 del Palermo, nel settore ospiti la festa è incontenibile. E’ stato un pomeriggio bellissimo, quello vissuto oggi dai tifosi rosanero a Mantova, che hanno pregustato il successo della loro squadra in casa della seconda in classifica. Prima del raddoppio del brasiliano, il vantaggio di Segre. La vittoria è pesantissima, perché permette agli uomini di Inzaghi di volare a +5 sulla seconda e di provare la prima fuga verso la Serie A.

Nel settore ospiti, gli scatenatissimi tifosi (circa mille) esplodono di gioia. Di seguito il video.

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