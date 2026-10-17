Palermo, e chi ti ferma più? Vittoria pesantissima: Inzaghi sbanca anche Mantova e prova già la prima fuga verso la Serie A!

Corre, tanto, proprio come il suo allenatore quando vedeva un pallone vicino alla porta. La stessa fame, la stessa determinazione. Il Palermo non si ferma più e mette a segno l’ennesima vittoria di questo avvio di campionato di Serie B. La vittoria più importante, perché in casa dell’attuale seconda classificata, l’unica imbattuta come i siciliani e l’unica finora in grado di tenere testa ai rosanero. A Mantova, la compagine siciliana vince 0-2, Inzaghi si aggiudica il match tra ex Reggina in panchina, avendo la meglio di Ciccio Modesto. Un successo pesantissimo, perché consente a Perin e compagni di centrare il sesto successo in sette gare e di volare a +5 sul secondo posto. E’, praticamente, già la prima fuga verso la Serie A.

La partita

La partita è equilibrata, ci sono emozioni ma allo stesso tempo le squadre si preservano, studiano, perché la posta in palio è alta, è troppo importante. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma è nella ripresa che la sfida si sblocca. Contropiede fulminante del Palermo, Palumbo si invola, conclude, il portiere respinge ma sulla ribattuta c’è Segre, che a porta vuota fa 0-1 e dà una sterzata alla sfida. Siamo all’ora di gioco. Il Mantova è stanco ma, giustamente, prova a reagire alla ricerca del pari, ma è il Palermo – invece – a trovare la rete dello 0-2, a pochi minuti dal recupero, con l’uomo delle promozioni: Hernani. Il brasiliano si impossessa del pallone in area, dopo una mischia, e conclude: la palla, deviata, finisce in rete e il centrocampista può andare a festeggiare sotto la Curva dei tifosi ospiti, letteralmente scatenati nel settore a loro riservato. Anche Inzaghi, come da consuetudine nei gol importanti, scappa via a festeggiare insieme alla squadra. E’ consapevole di aver centrato una vittoria pesantissima, che apre già un solco con le inseguitrici.

Solo un pari e poi tutte vittorie, per il tecnico piacentino, praticamente in grado di superare il suo stesso record in panchina in un avvio di campionato di Serie B. Siamo a metà ottobre ma ora, per il Palermo, la Serie A non è più un sogno. Finalmente, quella rosanero si sta dimostrando come la squadra più forte, solida e letale dell’intero torneo, dall’alto di 16 gol fatti (miglior attacco) e 7 subiti. No, non è più un sogno, ma una consapevolezza. La prima fuga c’è già, ora resta solo da mantenerla.

Risultati Serie B, 7ª giornata

Venerdì 16 ottobre

Ore 20.30

Verona-Catanzaro 2-2

Sabato 17 ottobre

Ore 15.00

Ascoli-Empoli 1-1

Benevento-Vicenza 2-2

Carrarese-Modena 2-1

Padova Entella 1-2

Ore 17.15

Mantova-Palermo 0-2

Ore 19.30

Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17.15

Cesena-Avellino

Ore 19.30

Sampdoria-Arezzo

Classifica Serie B

Palermo 19 Mantova 14 Modena 13 Sudtirol 12* Ascoli 12 Benevento 11 Avellino 10* Pisa 10* Entella 9 Verona 8 Cesena 7* Carrarese 7 Empoli 6 Padova 7 Arezzo 7* Cremonese 6* Vicenza 6 Sampdoria 4* Catanzaro 4 Juve Stabia 2*

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Empoli-Vicenza

Sabato 24 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Padova

Cremonese-Juve Stabia

Entella-Mantova

Modena-Cesena

Sudtirol-Sampdoria

Ore 17.15

Catanzaro-Ascoli

Ore 19.30

Arezzo-Benevento

Domenica 25 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Carrarese

Ore 17.15

Verona-Pisa