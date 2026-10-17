Palermo, e chi ti ferma più? Vittoria pesantissima: Inzaghi sbanca anche Mantova e prova già la prima fuga verso la Serie A!

Il Palermo non si ferma più e mette a segno l'ennesima vittoria di questo avvio di campionato di Serie B. La vittoria più importante, perché in casa dell'attuale seconda classificata, l'unica imbattuta come i siciliani e l'unica finora in grado di tenere testa ai rosanero

  • Mantova Palermo
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Corre, tanto, proprio come il suo allenatore quando vedeva un pallone vicino alla porta. La stessa fame, la stessa determinazione. Il Palermo non si ferma più e mette a segno l’ennesima vittoria di questo avvio di campionato di Serie B. La vittoria più importante, perché in casa dell’attuale seconda classificata, l’unica imbattuta come i siciliani e l’unica finora in grado di tenere testa ai rosanero. A Mantova, la compagine siciliana vince 0-2, Inzaghi si aggiudica il match tra ex Reggina in panchina, avendo la meglio di Ciccio Modesto. Un successo pesantissimo, perché consente a Perin e compagni di centrare il sesto successo in sette gare e di volare a +5 sul secondo posto. E’, praticamente, già la prima fuga verso la Serie A.

La partita

La partita è equilibrata, ci sono emozioni ma allo stesso tempo le squadre si preservano, studiano, perché la posta in palio è alta, è troppo importante. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma è nella ripresa che la sfida si sblocca. Contropiede fulminante del Palermo, Palumbo si invola, conclude, il portiere respinge ma sulla ribattuta c’è Segre, che a porta vuota fa 0-1 e dà una sterzata alla sfida. Siamo all’ora di gioco. Il Mantova è stanco ma, giustamente, prova a reagire alla ricerca del pari, ma è il Palermo – invece – a trovare la rete dello 0-2, a pochi minuti dal recupero, con l’uomo delle promozioni: Hernani. Il brasiliano si impossessa del pallone in area, dopo una mischia, e conclude: la palla, deviata, finisce in rete e il centrocampista può andare a festeggiare sotto la Curva dei tifosi ospiti, letteralmente scatenati nel settore a loro riservato. Anche Inzaghi, come da consuetudine nei gol importanti, scappa via a festeggiare insieme alla squadra. E’ consapevole di aver centrato una vittoria pesantissima, che apre già un solco con le inseguitrici.

Solo un pari e poi tutte vittorie, per il tecnico piacentino, praticamente in grado di superare il suo stesso record in panchina in un avvio di campionato di Serie B. Siamo a metà ottobre ma ora, per il Palermo, la Serie A non è più un sogno. Finalmente, quella rosanero si sta dimostrando come la squadra più forte, solida e letale dell’intero torneo, dall’alto di 16 gol fatti (miglior attacco) e 7 subiti. No, non è più un sogno, ma una consapevolezza. La prima fuga c’è già, ora resta solo da mantenerla.

Risultati Serie B, 7ª giornata

Venerdì 16 ottobre

Ore 20.30

Verona-Catanzaro 2-2

Sabato 17 ottobre 

Ore 15.00

Ascoli-Empoli 1-1
Benevento-Vicenza 2-2
Carrarese-Modena 2-1
Padova Entella 1-2

Ore 17.15

Mantova-Palermo 0-2

Ore 19.30

Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15.00

Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17.15

Cesena-Avellino

Ore 19.30

Sampdoria-Arezzo

Classifica Serie B

  1. Palermo 19
  2. Mantova 14
  3. Modena 13
  4. Sudtirol 12*
  5. Ascoli 12
  6. Benevento 11
  7. Avellino 10*
  8. Pisa 10*
  9. Entella 9
  10. Verona 8
  11. Cesena 7*
  12. Carrarese 7
  13. Empoli 6
  14. Padova 7
  15. Arezzo 7*
  16. Cremonese 6*
  17. Vicenza 6
  18. Sampdoria 4*
  19. Catanzaro 4
  20. Juve Stabia 2*

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 8ª giornata

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Empoli-Vicenza

Sabato 24 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Padova
Cremonese-Juve Stabia
Entella-Mantova
Modena-Cesena
Sudtirol-Sampdoria

Ore 17.15

Catanzaro-Ascoli

Ore 19.30

Arezzo-Benevento

Domenica 25 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Carrarese

Ore 17.15

Verona-Pisa

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