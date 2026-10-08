Occhiuto come Salvini, altro che virata a Sinistra! Parole durissime a Rete 4 sui maranza: “la repressione non basta, i delinquenti vanno mandati via”

Roberto Occhiuto è tornato a parlare in diretta tv nazionale. Ospite di “Dritto e Rovescio”, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, il Governatore della Calabria ha commentato quanto accaduto a Vicenza, dove si sono verificati dei disordini provocati dai maranza a seguito di un “raduno” nato per incontrare l’influencer Hamsa Messaf, noto come “Il Vucumprà”, nel frattempo denunciato dal Comune di Vicenza per danno di immagine.

“Credo – ha affermato Occhiuto – non basti più solo la repressione. Negli anni abbiamo utilizzato questa situazione come una clava, ma nessuno ha pensato davvero all’inclusione. Chi delinque deve essere mandato via, ma se non si creano le condizioni affinché ci si possano integrare… Purtroppo in questi anni tutto ciò è mancato, dalla Destra e dalla Sinistra. Più dalla Sinistra, perché per via di questo mantra del permissivismo, del ‘tutto è lecito’, ha permesso la creazione di ghetti”.

Dichiarazioni forti, da parte di Roberto Occhiuto. Dichiarazioni da assoluto esponente di CentroDestra, anzi in questo caso potremmo anche togliere il “Centro”. Sembrava, infatti, sentir parlare Matteo Salvini. Favorire l’inclusione, sì, ma chi delinque deve andare via, è il concetto espresso. Un motivo in più per ribadire quanto già spiegato in un editoriale su StrettoWeb della scorsa settimana: Roberto Occhiuto, che parla apertamente di diritti civili, non sta andando a Sinistra, anzi. Queste parole ne sono la conferma. E’ un esponente della coalizione di CentroDestra che ha l’obiettivo di andare a recuperare uno spazio moderato, pur rimanendo coerente alle posizioni del CentroDestra, che da sempre fanno parte della sua storia politica.