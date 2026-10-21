Nuova SS 106, Minasi contenta per la chiusura del dibattito pubblico: “passo decisivo, ora accelerare verso l’apertura dei cantieri”

La conclusione del dibattito pubblico sui quattro tracciati della nuova Statale 106 Jonica, nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Catanzaro, rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da decenni. A esprimere soddisfazione per la consegna della relazione finale è il senatore reggino della Lega, Tilde Minasi, che sottolinea il valore dell’avanzamento dell’iter progettuale e attribuisce al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, un ruolo determinante nell’accelerazione dell’opera. Al centro dell’intervento dell’esponente leghista ci sono soprattutto le prospettive di miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità lungo la fascia ionica calabrese, oltre alle possibili ricadute economiche e turistiche per territori come la Locride, il Basso Jonio reggino e l’Area Grecanica. La conclusione del percorso partecipativo costituisce una tappa dell’iter dell’infrastruttura, mentre resta da completare il percorso necessario per arrivare all’apertura dei cantieri.

Statale 106, Minasi: “Un traguardo storico per un’infrastruttura attesa da decenni”

Il senatore della Lega accoglie positivamente la conclusione del confronto pubblico sulle alternative progettuali, evidenziando l’importanza dell’opera per il futuro dei collegamenti tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro. Minasi richiama inoltre l’impegno del Governo e del ministro Salvini, sostenendo la necessità di proseguire rapidamente nelle successive fasi dell’iter.

“La conclusione del dibattito pubblico e la consegna della relazione finale sui quattro tracciati della Nuova Statale 106, nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Catanzaro, rappresentano un passo in avanti decisivo per la nostra regione, una notizia che accolgo con enorme soddisfazione” afferma Tilde Minasi. “Si tratta di un traguardo storico per un’infrastruttura fondamentale, attesa da decenni, che oggi fa un ulteriore e concreto scatto in avanti grazie alla determinazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Ancora una volta – prosegue l’esponente leghista – il nostro leader dimostra con i fatti, e non con le parole, la sua massima attenzione e il suo grande impegno per il rilancio e lo sviluppo del Sud, accelerando opere che per troppo tempo le passate amministrazioni avevano lasciato chiuse nei cassetti”.

Sicurezza stradale e tempi di percorrenza: le prospettive per la nuova Jonica

Uno degli aspetti sui quali si concentra l’intervento di Minasi riguarda la sicurezza della Statale 106, arteria che nel corso degli anni è stata teatro di numerosi incidenti gravi e mortali. Secondo il senatore, la realizzazione di un collegamento moderno potrebbe rappresentare una svolta per gli automobilisti e per quanti utilizzano quotidianamente la strada per raggiungere luoghi di lavoro, scuole e servizi. Tra i benefici attesi vengono indicati anche la riduzione dei tempi di percorrenza tra Reggio Calabria e Catanzaro e il miglioramento delle condizioni di viaggio per pendolari, studenti e lavoratori.

“La Calabria intera, e in particolar modo il territorio reggino, ha atteso invano per decenni la realizzazione di quest’opera vitale. La Nuova Statale 106 cambierà letteralmente il volto della nostra mobilità. Innanzitutto in termini di sicurezza stradale: – sottolinea Minasi – un tracciato moderno ci permetterà di lasciarci alle spalle i tragici bollettini di quella che tristemente è nota come ‘strada della morte’, un tratto che purtroppo è stato spesso teatro di gravissimi incidenti. Offriremo finalmente ai cittadini viaggi sicuri e con standard europei. A questo si aggiungono benefici incalcolabili per la mobilità di tutti i giorni, con tempi di percorrenza drasticamente ridotti tra Reggio e Catanzaro, facilitando enormemente la vita di pendolari, studenti e lavoratori.

Locride e Area Grecanica, le ricadute attese su turismo, imprese e occupazione

Il progetto della nuova Statale 106 viene considerato dall’esponente della Lega anche un’opportunità per lo sviluppo economico della Calabria ionica. L’apertura dei futuri cantieri, secondo Minasi, potrebbe generare nuovi posti di lavoro e attività nell’indotto, mentre il miglioramento dei collegamenti contribuirebbe a rendere più accessibili le destinazioni turistiche della Locride, del Basso Jonio reggino e dell’Area Grecanica. Il senatore richiama in particolare il patrimonio naturalistico, storico e culturale di questi territori, sostenendo che il superamento delle attuali difficoltà infrastrutturali potrebbe favorire nuovi flussi turistici e rendere più competitive le imprese locali.

Ma le ricadute positive saranno straordinarie anche sotto il profilo economico, occupazionale e turistico, continua il senatore. “Un’opera di questa portata porterà con sé l’apertura di grandi cantieri, la creazione di nuovi posti di lavoro diretti e di un vasto indotto. E, soprattutto, sarà la chiave di volta per rilanciare in maniera definitiva il turismo in tutta la Locride e nel Basso Jonio reggino. Potremo finalmente valorizzare a pieno le straordinarie bellezze naturali, storiche e culturali dell’Area Grecanica, rendendole facilmente accessibili a visitatori e turisti, abbattendo quell’isolamento infrastrutturale che ne ha frenato lo sviluppo per troppo tempo. Solo con collegamenti rapidi ed efficienti, infatti, il nostro territorio può esprimere il suo potenziale, e le nostre aziende possono abbattere i costi di trasporto, competere sui mercati e attrarre nuovi e preziosi investimenti.

Minasi: “Continuerò a monitorare l’iter per arrivare presto ai cantieri”

La conclusione del dibattito pubblico rappresenta dunque, nella valutazione di Minasi, un risultato da cui ripartire per accelerare le successive procedure legate alla realizzazione della nuova infrastruttura. Il senatore ribadisce l’impegno a seguire l’evoluzione del progetto, con l’obiettivo di favorire il passaggio dalla fase progettuale a quella esecutiva e consentire alla Calabria di disporre di un collegamento stradale più moderno ed efficiente. La priorità indicata resta l’avanzamento dell’iter necessario all’apertura dei cantieri, nella prospettiva di migliorare la mobilità e le opportunità di sviluppo lungo il versante ionico.

La Lega è al governo per sbloccare i cantieri e modernizzare il Paese. La concretezza di Matteo Salvini è la nostra migliore garanzia in questo senso. Da parte mia, continuerò a monitorare la situazione e a lavorare senza sosta – conclude Minasi – affinché il prosieguo dell’iter proceda sempre più spedito, con l’obiettivo di arrivare presto ai cantieri e consegnare ai calabresi l’infrastruttura sicura, veloce e all’avanguardia che meritano da sempre”.