Nuova Statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro, si chiude il dibattito pubblico: pronta la relazione finale sui quattro tracciati

Entra nella fase conclusiva il dibattito pubblico sul nuovo tracciato della Statale 106 “Jonica” tra Reggio Calabria e Catanzaro, uno degli interventi infrastrutturali al centro del confronto sul futuro della viabilità calabrese. Dopo una serie di incontri territoriali e approfondimenti tecnici dedicati alle quattro alternative progettuali, il percorso partecipativo si concluderà giovedì 22 ottobre 2026 con la presentazione pubblica della relazione finale. L’appuntamento si svolgerà in modalità online, attraverso una piattaforma telematica, e sarà aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere gli esiti del confronto. Durante l’incontro saranno illustrati i principali temi emersi nel corso del dibattito e i contributi raccolti nelle diverse fasi di partecipazione. Si tratta dell’ultimo passaggio di un percorso che ha coinvolto i territori interessati dal progetto, con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche delle diverse ipotesi di tracciato e le relative implicazioni sotto il profilo infrastrutturale, economico, ambientale e paesaggistico.

Nuova Statale 106, quattro alternative progettuali al centro del confronto

Il percorso di dibattito pubblico ha previsto incontri territoriali a Catanzaro, Locri e Reggio Calabria, durante i quali sono state presentate le quattro alternative progettuali elaborate per il nuovo collegamento lungo la Statale 106. A questi appuntamenti si sono aggiunti diversi incontri di approfondimento tematico, organizzati online e dedicati ai tre Tronchi nei quali è articolato il progetto. Il confronto ha riguardato numerosi aspetti tecnici e territoriali, dalle caratteristiche trasportistiche delle soluzioni proposte all’analisi costi-benefici, passando per le possibili ricadute socio-economiche degli interventi. Particolare attenzione è stata riservata anche alle questioni ambientali, paesaggistiche e archeologiche, oltre che agli aspetti procedurali legati alla realizzazione dell’infrastruttura. Un insieme di approfondimenti che ha consentito di raccogliere osservazioni e contributi sulle diverse ipotesi di tracciato, mettendo a confronto le caratteristiche delle soluzioni progettuali e i temi sollevati nel corso degli incontri.

Giovedì 22 ottobre la relazione finale: come seguire l’incontro online

L’ultimo appuntamento del percorso partecipativo è previsto per giovedì 22 ottobre, quando sarà presentata la Relazione finale – Andamento e sintesi del Dibattito Pubblico. Il documento raccoglie i temi emersi durante il confronto e i contributi acquisiti nel corso degli incontri territoriali e degli approfondimenti tematici, offrendo una sintesi del percorso svolto sulle quattro alternative progettuali della nuova Statale 106 tra Reggio Calabria e Catanzaro. La presentazione si terrà esclusivamente in modalità telematica e sarà aperta al pubblico, consentendo anche ai cittadini che non hanno partecipato agli appuntamenti precedenti di conoscere gli elementi emersi dal dibattito. Per seguire l’incontro sarà necessario fare riferimento al sito ufficiale del Dibattito Pubblico, disponibile all’indirizzo dibattitopubblico.stradeanas.it, dove sono consultabili il link per la registrazione, l’orario dell’appuntamento e tutta la documentazione tecnica relativa alle quattro alternative progettuali e agli incontri già svolti. La pubblicazione della relazione finale segnerà così la conclusione del confronto pubblico dedicato al nuovo tracciato della Jonica nel tratto compreso tra le due città calabresi.