Nome del ponte sul Calopinace, il consiglio del Touring Club Italiano ai soci: “mettete la preferenza su ‘Ponte Apsìa’, vi spieghiamo perché”

Continuano ad arrivare suggerimenti rispetto alle indicazioni sul nome da assegnare al ponte sul Calopinace. Il sondaggio, avviato mercoledì alle 19.30, ha durata tre giorni e scadrà quindi domani, venerdì 16 ottobre, sempre alle ore 19.30. Quattro le opzioni sul tavolo, una di queste è Ponte Apsìa. L’Associazione culturale “Règhion Ellenicò – Reggio greca” ha spiegato perché preferirebbe questa scelta e lo stesso ha fatto il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, il quale ha invitato “i propri soci ed amici ad esprimere – nell’ambito del sondaggio per la scelta del nome da dare al nuovo ponte sul torrente Calopinace – la propria preferenza all’intitolazione “Ponte Apsia”.

“Tale suggerimento – si legge – trova il suo fondamento nella tradizione mitologica che attribuisce la fondazione della città ai coloni calcidesi che seguendo le indicazioni dell’oracolo di Delfi lo fecero, alla foce del fiume Apsia (l’attuale fiumara Calopinace), dove avevano incontrato una vite avvinghiata ad un fico selvatico. La profezia diceva infatti che avrebbero trovato “una femmina avvinghiata a un maschio” si chiude la nota firmata da Domenico Cappellano, Giuseppe Modafferi, Francesco Zuccarello Cimino.