Next Gen ATP Finals, Reggio Futura: “dopo 10 anni di oblio, città torna protagonista”

La presentazione ufficiale delle Next Gen ATP Finals, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore con la sfida tra i migliori 8 tennisti Under 20 del circuito mondiale, segna una svolta storica e una pagina di riscatto senza precedenti per la nostra città. A sottolinearlo con profonda soddisfazione è il gruppo consiliare al Comune di Reggio Calabria “Reggio Futura”, composto dai consiglieri Daniele Romeo, Luisa Curatola e Marco Parisi.

“L’arrivo di un evento sportivo di caratura internazionale così prestigioso al PalaCalafiore – spiegano i consiglieri di Reggio Futura – dimostra nei fatti come Reggio Calabria stia finalmente mettendosi alle spalle oltre un decennio di oblio, rassegnazione e marginalità. La nostra città torna finalmente protagonista in primo piano e al centro della scena sportiva, mediatica e turistica globale“.

“Quella del Ministro Abodi – prosegue la nota del gruppo consiliare – è una presenza dal significato politico e istituzionale altissimo. Abodi è infatti l’ottavo ministro della Repubblica che fa tappa a Reggio Calabria in pochi mesi. È la testimonianza tangibile, concreta e inequivocabile dell’attenzione straordinaria e prioritaria che il Governo centrale e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni stanno dedicando alla nostra comunità. Reggio non è più una periferia dimenticata, ma una realtà al centro dell’agenda di governo, al centro di investimenti infrastrutturali, visione strategica e sviluppo reale“.

“Tutto questo non avviene per caso, ma è iI risultato e la capacità di attrarre appuntamenti di portata internazionale che confermano il cambio di passo dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro e la bontà del percorso intrapreso in stretta collaborazione con la Regione Calabria e le istituzioni nazionali.

Il gruppo di Reggio Futura – concludono Daniele Romeo, Luisa Curatola e Marco Parisi – continuerà a sostenere ogni azione utile a consolidare il ruolo di Reggio Calabria quale sede prestigiosa per i grandi eventi. L’appuntamento di dicembre al PalaCalafiore sarà solo un punto di partenza verso nuovi e sempre più ambiziosi traguardi per Reggio e per i reggini“.