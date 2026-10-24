Multiproprietà, Malagò si sbilancia su Lazio e Reggina: “Lotito è un campione nel trovare escamotage”

Il Presidente della FIGC Giovanni Malagò è intervenuto al Messaggero per una lunga intervista in cui ha affrontato tanti temi del calcio attuale. Un passaggio, immancabile, anche sulla multiproprietà, con riferimento ad Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, i due grandi imprenditori italiani che oggi detengono due club contemporaneamente. “Aurelio – ha detto Malagò – è stato straordinario al Napoli, con due scudetti conquistati negli ultimi anni. Con me non ha mai parlato di cessione, ma ho apprezzato la sua dichiarazione sulla volontà di vendere eventualmente il club a un napoletano. Quanto alle multiproprietà, un consenso significativo sembra andare verso la conferma delle regole attuali“.

Il Presidente federale, rispetto alla questione Napoli-Bari, sembra confermare l’intenzione di confermare le regole attuali. Sulla questione Lotito-Lazio-Reggina, poi, va più nel dettaglio: “Lotito sostiene che le norme Uefa gli consentano di tenere Reggina e Lazio? Claudio è un campione nel trovare escamotage anche nelle situazioni più complesse. Ma gli orientamenti vanno in una direzione diversa da quella che auspica” ha aggiunto.