Messina, uomo scomparso da giovedì mattina. L’appello del cugino sui social: “aiutateci a ritrovarlo”

Ore di preoccupazione a Messina per la scomparsa di Gabriele, un cittadino del quale non si hanno più notizie dalla mattinata di giovedì. A rendere pubblica la vicenda è stato il cugino, Nico Costa, che attraverso un messaggio pubblicato su Facebook ha chiesto aiuto per ritrovare il familiare, invitando amici e cittadini a condividere l’appello e a segnalare eventuali avvistamenti alle autorità competenti. La famiglia cerca notizie dell’uomo, mentre sui social è stato diffuso un invito alla massima condivisione nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

L’appello del cugino Nico Costa: “da giovedì mattina non abbiamo più notizie”

È un messaggio carico di preoccupazione quello pubblicato da Nico Costa, che si è rivolto direttamente ai propri contatti Facebook per segnalare la scomparsa del cugino Gabriele e chiedere la collaborazione di tutti: “a tutti i miei amici di facebook volevo dire che è scomparso mio cugino Gabriele da giovedì mattina non si hanno più notizie per chi lo dovesse vedere contatti subito i carabinieri e la protezione civile vi prego di condividere grazie a tutti”. Un appello che mette al centro la necessità di raccogliere qualsiasi informazione possa essere utile a rintracciare Gabriele. Il familiare invita espressamente chi dovesse riconoscerlo o avvistarlo a contattare subito i Carabinieri e la Protezione Civile.

Gabriele scomparso a Messina, l’invito a condividere l’appello

Secondo quanto riferito dal cugino, le ultime notizie di Gabriele risalgono a giovedì mattina. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa o sugli ultimi spostamenti dell’uomo. L’obiettivo dell’appello è raggiungere il maggior numero possibile di persone, affinché eventuali informazioni possano essere comunicate tempestivamente alle autorità. Chiunque abbia visto Gabriele o sia in possesso di elementi utili è invitato a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri o alla Protezione Civile, come richiesto dalla famiglia. La vicenda suscita preoccupazione a Messina, dove i familiari attendono notizie. La condivisione dell’appello lanciato da Nico Costa potrebbe contribuire a raggiungere persone in grado di fornire indicazioni utili per ritrovare Gabriele.