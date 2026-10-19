Messina, ritrovato l’uomo scomparso venerdì: sta bene, finisce l’angoscia della famiglia

Si conclude con un lieto fine la vicenda dell’uomo scomparso a Messina venerdì 16 ottobre. Dopo giorni di apprensione e ricerche, l’uomo è stato finalmente rintracciato e sta bene. Una notizia che mette fine alle preoccupazioni della famiglia, che nei giorni scorsi si era mobilitata per favorire il suo ritrovamento. La notizia della scomparsa si era rapidamente diffusa anche attraverso i social network, dove i familiari avevano pubblicato una fotografia dell’uomo, chiedendo la collaborazione di chiunque potesse fornire informazioni utili. L’appello invitava eventuali testimoni o persone in possesso di notizie a contattare le forze dell’ordine, nella speranza di contribuire alle ricerche.

Fortunatamente, dopo giorni di attesa, è arrivata la conferma del ritrovamento dell’uomo, che è in buone condizioni. La vicenda si chiude così positivamente, ponendo fine alle ore di apprensione vissute dalla famiglia.