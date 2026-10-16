Messina, riparata la condotta idrica tranciata questa mattina. AMAM ribadisce: “chiederemo il risarcimento danni”

“Si sono conclusi i lavori di riparazione della condotta terziaria in via Cesare Battisti, tranciata questa mattina da una ditta incaricata da e-Distribuzione durante interventi sulla rete elettrica. I tecnici di AMAM hanno operato senza interruzioni per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura nel minor tempo possibile. L’erogazione idrica è ripresa alle ore 17:30 di oggi, venerdì 16 ottobre, nel centro città, nell’area compresa tra viale Europa, via Industriale e via Tommaso Cannizzaro. AMAM ringrazia i cittadini per la pazienza e ribadisce che avvierà le procedure per ottenere il risarcimento dei danni subiti nonché obbligare a verifiche più puntuali sui sottoservizi da parte delle imprese che operano sul territorio comunale”.

Così AMAM in una nota informa che è stata riparata la condotta idrica tranciata oggi da una ditta incaricata da e-Distribuzione, verso cui l’azienda messinese richiederà i danni per i disservizi provocati in centro città.