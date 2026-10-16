Messina, condotta idrica tranciata durante i lavori Enel: centro città senz’acqua, AMAM chiede i danni

Centro di Messina alle prese con disagi nell’erogazione dell’acqua per l’intera giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, a causa del danneggiamento di una condotta idrica durante alcuni lavori sulla rete elettrica. L’incidente si è verificato in via Cesare Battisti, dove una ditta incaricata da e-Distribuzione ha nuovamente tranciato la condotta terziaria che alimenta il centro cittadino, nella zona compresa tra viale Europa, via Industriale e via Tommaso Cannizzaro. La rottura ha provocato l’immediato allagamento della sede stradale e l’interruzione del servizio idrico, rendendo necessario l’intervento urgente dei tecnici dell’Azienda Meridionale Acque Messina.

Secondo quanto comunicato da AMAM, le operazioni di riparazione proseguiranno fino al tardo pomeriggio, mentre le conseguenze del danno potrebbero compromettere la regolare distribuzione dell’acqua per tutta la giornata. La società idrica denuncia inoltre il ripetersi di incidenti analoghi durante gli interventi nel sottosuolo cittadino e annuncia di aver già intrapreso azioni a tutela dei propri interessi e di quelli dell’utenza, anche sul piano risarcitorio.

Condotta danneggiata in via Cesare Battisti: disagi idrici in tutto il centro

A ricostruire quanto accaduto è la stessa AMAM, che attribuisce il danneggiamento della tubazione a una manovra errata durante l’esecuzione degli interventi sulla rete elettrica. Nella nota diffusa dalla società si legge: “A causa di una ripetuta errata manovra durante l’esecuzione di interventi sulla rete elettrica in via Cesare Battisti, una ditta incaricata da e-Distribuzione ha tranciato, nuovamente, la condotta terziaria che serve il centro città (tra viale Europa, via Industriale e via Tommaso Cannizzaro). L’impatto ha provocato l’immediato allagamento della sede stradale e l’interruzione del servizio idrico.

A causa dell’entità del danno, si prevedono ripercussioni sulla regolare distribuzione idrica nell’intera giornata di oggi, venerdì 16 ottobre, in tutto il centro città. I tecnici di AMAM sono immediatamente intervenuti sul posto per limitare i danni e seguire la riparazione, che comporterà il protrarsi dei lavori sino a tardo pomeriggio.” L’intervento dei tecnici è stato quindi avviato immediatamente per contenere le conseguenze della rottura e seguire le operazioni necessarie al ripristino della condotta. L’entità del danno, tuttavia, potrebbe determinare irregolarità nell’erogazione del servizio anche durante lo svolgimento delle riparazioni, con ripercussioni sulle utenze del centro cittadino.

AMAM denuncia incidenti ripetuti e annuncia azioni risarcitorie

Oltre a comunicare le conseguenze dell’incidente sulla distribuzione idrica, l’Azienda Meridionale Acque Messina esprime una dura posizione nei confronti delle modalità con cui vengono eseguiti alcuni interventi sulle infrastrutture sotterranee della città. Secondo la società, il danneggiamento della condotta rappresenterebbe l’ennesimo episodio evitabile, riconducibile alla mancanza di un adeguato coordinamento preventivo con i tecnici del gestore idrico. “AMAM sottolinea con fermezza che si tratta dell’ennesimo incidente evitabile ai danni delle reti idriche, provocato dalla totale assenza di una preventiva pianificazione e concertazione con i tecnici del gestore del servizio da parte di chi esegue interventi nel sottosuolo cittadino senza adeguata accortezza, compromettendo la funzionalità di infrastrutture critiche e recando disagio all’utenza di un servizio pubblico locale essenziale. Per questo, AMAM ha già intrapreso azioni a tutela anche risarcitoria per i disagi evitabili e i danni patiti dall’utenza e dalla stessa società, costretta a distogliere risorse impegnate nella gestione ordinaria del servizio.”

La società evidenzia dunque non soltanto i disservizi provocati ai cittadini, ma anche le conseguenze organizzative ed economiche derivanti dalla necessità di impiegare personale e risorse in interventi straordinari di riparazione. AMAM contesta in particolare la presunta assenza di pianificazione e concertazione preventiva durante i lavori nel sottosuolo e ritiene necessario tutelarsi rispetto ai danni subiti. Le iniziative risarcitorie annunciate riguardano sia le conseguenze per la società sia i disagi arrecati agli utenti di un servizio pubblico essenziale. La vicenda riporta così al centro dell’attenzione il tema del coordinamento tra i diversi gestori delle reti cittadine, soprattutto quando gli interventi interessano infrastrutture la cui integrità è fondamentale per assicurare la continuità dei servizi.

Riparazioni fino al tardo pomeriggio: il numero AMAM per assistenza e segnalazioni

Per quanto riguarda il ripristino del servizio, AMAM comunica che le attività di riparazione della condotta danneggiata in via Cesare Battisti proseguiranno fino al tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 ottobre. Le ripercussioni sulla distribuzione idrica sono previste per l’intera giornata nel centro di Messina, con particolare riferimento all’area servita dalla tubazione interessata dalla rottura. La società mette inoltre a disposizione degli utenti il proprio recapito telefonico per ricevere informazioni, presentare segnalazioni o richiedere assistenza. “Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza è sempre possibile contattare AMAM al numero 090 3687711, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. I cittadini che dovessero riscontrare interruzioni o irregolarità nell’erogazione dell’acqua potranno quindi rivolgersi al servizio di assistenza della società, mentre i tecnici continueranno a seguire le operazioni di riparazione della condotta danneggiata. Resta intanto la contestazione di AMAM nei confronti della ditta incaricata da e-Distribuzione, con le azioni a tutela anche risarcitoria già annunciate dalla società idrica per le conseguenze dell’incidente.