Messina, Gioveni attacca Basile sulle mense scolastiche: “prenda esempio dal sindaco di Reggio Cannizzaro”

È polemica a Messina sulla situazione delle mense scolastiche. A sollevare il caso è Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, che denuncia una situazione da lui giudicata insostenibile e chiede al sindaco Federico Basile di intervenire personalmente per verificare quanto starebbe accadendo negli istituti cittadini. Il consigliere comunale riferisce di aver ricevuto segnalazioni preoccupanti sul funzionamento delle mense, senza però entrare nel dettaglio dei singoli episodi. Da qui l’invito al primo cittadino a lasciare temporaneamente gli uffici comunali e recarsi direttamente nelle scuole per accertare la situazione.

Gioveni a Basile: “vai nelle scuole, fai un blitz come piace fare a Cateno De Luca”

L’esponente di Fratelli d’Italia si rivolge direttamente al sindaco, chiamando in causa anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e riferimento politico dell’amministrazione messinese. “Sindaco Basile, vai nelle scuole, fai un blitz come piace farli al tuo leader Cateno De Luca. Mi hanno raccontato cose assurde che avvengono nelle mense cittadine”, afferma Gioveni. Una presa di posizione con la quale il capogruppo di opposizione chiede un controllo diretto del servizio di refezione scolastica, ritenendo necessario verificare personalmente le criticità che gli sarebbero state riferite.

Il confronto con Reggio Calabria: “prenda esempio da Francesco Cannizzaro”

Nel suo intervento, Gioveni introduce anche un confronto con la vicina Reggio Calabria, indicando come esempio il comportamento del sindaco Francesco Cannizzaro che si è recato personalmente nelle scuole per effettuare controlli. “Sindaco Basile, esci da Palazzo Zanca e vai a controllare, prendi esempio dal sindaco di Reggio Calabria che personalmente è andato nelle scuole a controllare”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia.