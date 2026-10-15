Messina e Reggio Calabria, cresce l’attesa per lo storico incontro nello Stretto: domani Basile e Cannizzaro firmano l’intesa sulla nave Elio

Due città, due Regioni, due amministrazioni comunali, ma un unico territorio che da sempre condivide relazioni economiche, sociali, culturali e infrastrutturali. Venerdì 16 ottobre 2026, Messina e Reggio Calabria saranno protagoniste di un appuntamento istituzionale destinato a segnare una tappa fondamentale nel percorso di costruzione dell’Area integrata dello Stretto. Per la prima volta, secondo quanto annunciato dalle due amministrazioni, le Giunte e i Consigli comunali di Messina e Reggio Calabria si riuniranno in seduta comune, dando forma istituzionale a un progetto che punta a superare la separazione amministrativa tra Sicilia e Calabria e a costruire una strategia condivisa per il futuro delle due sponde. La particolarità dell’incontro sarà anche la sua sede. Non un municipio, non un palazzo istituzionale e neppure una struttura sulla terraferma, ma una nave in navigazione nello Stretto di Messina.

Sarà infatti la nave Elio di Caronte & Tourist a ospitare i rappresentanti delle due amministrazioni in un luogo che, per la sua stessa posizione geografica, rappresenta il punto di incontro naturale tra le città. Una scelta dal forte valore simbolico, ma soprattutto un’occasione per compiere il primo passaggio amministrativo condiviso del percorso politico avviato dai sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro. L’obiettivo è trasformare una visione comune in un progetto istituzionale concreto, capace di individuare priorità, strumenti di governance e interlocutori nazionali per lo sviluppo dell’intero territorio dello Stretto.

Dal primo incontro a Palazzo Alvaro alla conferenza stampa di Palazzo Zanca: il percorso di Basile e Cannizzaro

L’appuntamento del 16 ottobre non nasce improvvisamente, ma rappresenta il risultato di un percorso istituzionale che ha conosciuto due momenti particolarmente significativi. Il primo risale all’11 agosto 2026, quando i sindaci Federico Basile e Francesco Cannizzaro hanno assunto a Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, i primi impegni per sviluppare una collaborazione strutturata tra le rispettive amministrazioni. Un confronto che ha posto al centro la necessità di riconoscere le connessioni tra le due città e di costruire strumenti amministrativi adeguati a valorizzarle. Il secondo passaggio è arrivato il 9 ottobre a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, con una conferenza stampa dedicata proprio al progetto dell’Area integrata dello Stretto.

In quell’occasione, la prospettiva di una collaborazione stabile ha assunto contorni più definiti, fino all’annuncio della seduta congiunta delle due Giunte e dei due Consigli comunali. La riunione a bordo della nave Elio rappresenterà dunque il passaggio dalla fase del confronto politico alla definizione di un primo atto amministrativo comune. È proprio questo l’aspetto più rilevante dell’iniziativa: non limitarsi a manifestare una volontà di collaborazione, ma iniziare a tradurla in un documento condiviso, attraverso il coinvolgimento degli organi istituzionali delle due città.

L’Area integrata dello Stretto prende forma: cosa prevede il documento strategico

Il cuore dell’appuntamento sarà la definizione di un documento strategico condiviso, destinato a individuare gli ambiti prioritari sui quali costruire l’Area integrata dello Stretto. Il documento costituirà la base per avviare un’interlocuzione con il Governo nazionale, con l’obiettivo di dare piena attuazione al quadro normativo di riferimento e individuare gli strumenti necessari per rendere operativo il progetto. Non si tratta, quindi, soltanto di rafforzare i rapporti istituzionali tra Messina e Reggio Calabria. La prospettiva è quella di definire un modello di collaborazione che consenta alle due amministrazioni di affrontare con una visione comune questioni che superano i confini dei rispettivi territori comunali. La seduta congiunta sarà finalizzata anche all’individuazione di strumenti di governance, possibili risorse e modalità operative, elementi indispensabili per passare da una dichiarazione di intenti alla realizzazione degli obiettivi condivisi.

Aeroporto di Reggio Calabria, una delle priorità dell’intesa con Messina

Tra gli aspetti più concreti del progetto figura il rafforzamento del ruolo dell’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria come infrastruttura di riferimento non soltanto per il territorio reggino, ma anche per la città di Messina e per una parte della Sicilia nordorientale. È uno dei temi sui quali Basile e Cannizzaro hanno concentrato maggiormente l’attenzione durante gli incontri istituzionali delle ultime settimane. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità dello scalo, intervenendo sui collegamenti terrestri e marittimi per rendere più semplici gli spostamenti dei passeggeri tra le due sponde.

Un elemento centrale è rappresentato dal ripristino del pontile di collegamento con l’aeroporto, infrastruttura considerata strategica per agevolare l’accesso allo scalo attraverso il mare. Accanto a questo intervento, le due amministrazioni hanno indicato la necessità di potenziare i collegamenti tra la stazione degli aliscafi di Reggio Calabria e il Tito Minniti. La prospettiva è quella di costruire un sistema di trasporti coordinato che consenta ai viaggiatori di raggiungere l’aeroporto attraverso soluzioni più funzionali, riducendo le difficoltà legate al passaggio da un mezzo all’altro.

Un autobus da Messina all’aeroporto Tito Minniti: il progetto per i collegamenti integrati

Un altro intervento illustrato dai due sindaci riguarda l’attivazione di un servizio di trasporto integrato tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria, attraverso il coordinamento dei collegamenti su gomma e via mare. Nel corso della conferenza stampa del 9 ottobre è stata presentata l’ipotesi di un servizio autobus in partenza dal parcheggio Cavallotti di Messina, con l’obiettivo di assicurare un collegamento più semplice verso lo scalo reggino. Secondo il programma illustrato dalle amministrazioni, si punta ad avviare il servizio nel mese di dicembre, inizialmente con almeno quattro corse giornaliere. Il collegamento dovrebbe inserirsi in un sistema coordinato con i servizi marittimi, superando la frammentazione attuale dei diversi mezzi di trasporto.

Dalla mobilità allo sviluppo economico: perché l’Area dello Stretto può cambiare le prospettive delle due città

Il progetto promosso da Basile e Cannizzaro non riguarda esclusivamente il funzionamento dei trasporti. L’Area integrata dello Stretto viene concepita come uno strumento attraverso il quale affrontare in modo coordinato le principali questioni legate allo sviluppo di Messina e Reggio Calabria. Le due città condividono una posizione geografica particolare, caratterizzata da una vicinanza fisica che convive con la presenza di differenti sistemi amministrativi regionali. Questa condizione influenza l’organizzazione della mobilità, la gestione delle infrastrutture e le opportunità di collaborazione economica. La costituzione di un sistema territoriale maggiormente integrato potrebbe consentire alle istituzioni locali di programmare interventi considerando le esigenze complessive delle due sponde. Il tema interessa anche il turismo, le attività produttive, i servizi e le prospettive di investimento.

La possibilità di migliorare i collegamenti tra Messina e Reggio Calabria, ad esempio, non avrebbe effetti soltanto sui residenti che si spostano quotidianamente, ma potrebbe rendere più accessibili le rispettive destinazioni e favorire una maggiore circolazione di persone. Le due amministrazioni intendono quindi valorizzare le potenzialità di un territorio che, pur appartenendo a due Regioni distinte, presenta relazioni consolidate e interessi comuni. L’obiettivo è fare in modo che questa vicinanza diventi progressivamente anche una forma di integrazione organizzativa e istituzionale.

Il precedente del 2016 e un progetto che torna al centro dell’agenda istituzionale

La prospettiva di una collaborazione strutturata tra le città dello Stretto non nasce nel 2026. Un precedente significativo risale al 6 maggio 2016, quando prese avvio l’esperienza della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto. L’organismo, presieduto dall’allora consigliere regionale reggino Domenico Battaglia, era stato concepito per favorire il coordinamento delle politiche di sviluppo e l’integrazione tra le due sponde. Tra i partecipanti alla seduta inaugurale figurava anche Francesco Cannizzaro, all’epoca consigliere regionale della Calabria.

Un elemento che collega il percorso istituzionale attuale a precedenti iniziative orientate al rafforzamento della cooperazione tra Messina e Reggio Calabria. L’appuntamento del 16 ottobre assume quindi un significato che va oltre la sola attualità politica. La nuova iniziativa intende riprendere e sviluppare un obiettivo già emerso nel confronto istituzionale degli anni precedenti, attraverso il coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali e la predisposizione di un documento da sottoporre al Governo nazionale.