Messina, Basile incontra Cannizzaro a Reggio Calabria sul futuro dei porti e dell’Area integrata dello Stretto

Il sindaco di Messina Federico Basile parteciperà lunedì 5 ottobre all’incontro dedicato alle prospettive di sviluppo del porto di Reggio Calabria e dell’Area integrata dello Stretto, alla luce di un investimento complessivo di 100 milioni di euro. L’appuntamento è in programma alle ore 16.30 al Salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro. Al centro del confronto, il porto reggino e quello di Messina, le nuove opportunità di sviluppo e la valorizzazione del sistema portuale dello Stretto, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo nel Mediterraneo e la proiezione internazionale.

La partecipazione del sindaco Basile si inserisce nel percorso di cooperazione istituzionale avviato con il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha già portato alla definizione di una programmazione comune di interventi e iniziative. Un’intesa che punta a rendere le due città più connesse e complementari e a trasformare la vicinanza tra le due sponde in occasioni concrete di crescita.

L’incontro sul porto rappresenta un momento di confronto su una delle direttrici strategiche per il futuro dell’Area dello Stretto: integrare infrastrutture, collegamenti e progettualità per rafforzare la competitività dei territori e costruire una visione condivisa di sviluppo. Interverranno Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, e Federico Basile, sindaco di Messina.