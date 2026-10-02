Porto di Reggio Calabria, 100 milioni per una nuova destinazione nel Mediterraneo: l’evento che unisce Cannizzaro e Basile | INFO

Una conferenza dedicata al futuro del porto di Reggio Calabria e dell’Area integrata dello Stretto, valutando le prospettive di sviluppo che possono derivare da un investimento complessivo di 100 milioni di euro. È di questo che si tratterà nel corso dell’incontro di lunedì 5 ottobre, alle ore 16:30, presso il Salone Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro. Un momento di confronto che metterà al centro il porto reggino, quello della dirimpettaia Messina, le nuove potenzialità e il percorso di valorizzazione proprio all’interno di una più ampia visione di sviluppo del sistema portuale dello Stretto, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e proiettarlo verso una nuova dimensione internazionale.

All’incontro interverranno Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria; Francesco Rizzo, Presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto; e Federico Basile, Sindaco di Messina. La presenza dei rappresentanti istituzionali di entrambe le sponde dello Stretto sottolinea la dimensione strategica e sinergica di un progetto molto ambizioso.