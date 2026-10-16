Marcianò (Noi Moderati): “patto storico tra Cannizzaro e Basile, dopo 70 anni Reggio e Messina finalmente unite”

“Quella di oggi è una giornata storica che cancella decenni di isolamento e campanilismi. A 70 anni dalle prime intuizioni, le città di Reggio Calabria e Messina firmano finalmente un’alleanza strategica senza precedenti. Il mio plauso va ai sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile per aver dimostrato il coraggio e la lungimiranza politica che sono mancati per troppo tempo”. Lo dichiara Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, commentando il vertice istituzionale di questa mattina a bordo della nave Elio per la nascita dell’Area Integrata dello Stretto.

“La firma di oggi nel cuore del nostro mare non è un semplice atto formale, ma una svolta epocale. Integrare trasporti, infrastrutture, turismo e sviluppo economico significa trasformare due sponde storicamente divise in un’unica, grande potenza metropolitana ed europea. Reggio e Messina smettono di guardarsi da lontano e iniziano a correre insieme verso il futuro. Come Noi Moderati sosteniamo con forza questo percorso concreto, fondato sullo sviluppo del territorio e sul pragmatismo. Cannizzaro e Basile hanno trasformato un sogno lungo settant’anni in realtà: oggi la Calabria e la Sicilia scrivono insieme una nuova pagina di storia”, conclude Marcianò.