Maltempo Reggio Calabria, frana e strade invase dai massi a Montebello Jonico: riunione urgente con la Protezione Civile

Le criticità hanno interessato in particolare Saline Joniche, Montebello, Masella e Borgata Rocca , dove si sono registrati danni e disagi. Quest’ultima località è rimasta isolata per buona parte della mattinata, a causa delle conseguenze delle piogge sulla viabilità.

Fossato Jonico, una grossa frana dal monte Lungìa invade il centro abitato

Particolarmente preoccupante quanto accaduto a Fossato Jonico, dove il cedimento di una parte del versante del monte Lungìa ha provocato la discesa di una notevole quantità di materiale verso il centro abitato. La frana ha causato danni significativi, mentre rocce e detriti staccatisi dai costoni sovrastanti hanno compromesso la percorribilità di diverse strade. Risulta particolarmente difficoltoso il transito lungo la Strada Provinciale Sant’Elia-Fossato, così come sulla viabilità comunale interna, interessata dalla presenza di massi e materiale trasportato dagli smottamenti. Le condizioni delle strade rendono necessari interventi di rimozione dei detriti e di messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite, per consentire il ripristino dei collegamenti.

Il sindaco Suraci sul territorio: “avviate le procedure per gli interventi urgenti”

Fin dalle prime ore della mattinata, il sindaco di Montebello Jonico, Leonardo Suraci, è impegnato insieme agli amministratori, ai tecnici e agli operai comunali nelle attività di verifica dei danni e nell’individuazione degli interventi necessari a ridurre i disagi alla popolazione. “L’amministrazione comunale si è attivata per affrontare le situazioni più critiche, dando priorità alla sicurezza delle zone interessate dalle frane e dai cedimenti. Attraverso le procedure previste dalla normativa, è stato già affidato un incarico a una ditta specializzata per avviare le operazioni di messa in sicurezza delle aree maggiormente danneggiate. L’obiettivo immediato è intervenire sulle criticità provocate dal maltempo e ripristinare, per quanto possibile, condizioni di sicurezza lungo la viabilità comunale”, rimarca.

Riunione operativa a Melito Porto Salvo con la Protezione Civile regionale

Per fare il punto sull’emergenza e coordinare gli interventi, questa mattina il sindaco Leonardo Suraci ha partecipato a una riunione operativa presso la sede della Protezione Civile territoriale di Melito Porto Salvo. All’incontro era presente il direttore generale della Protezione Civile della Regione Calabria, Domenico Costarella, insieme ai consiglieri regionali Daniela Iriti e Giuseppe Falcomatà, al presidente dell’Associazione dei Sindaci dell’Area Grecanica, Ercole Nucera, ai sindaci del territorio e ai tecnici della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il confronto è stato dedicato all’esame delle criticità registrate nei comuni dell’Area Grecanica e alla programmazione degli interventi tecnici necessari per affrontare le conseguenze delle precipitazioni. Particolare attenzione è rivolta alla situazione della viabilità, ai danni provocati dalle frane e alla necessità di garantire la sicurezza delle comunità interessate.

Maltempo nell’Area Grecanica, lunedì atteso lo stato di calamità naturale

Il bilancio dei danni materiali nel territorio di Montebello Jonico è particolarmente pesante, soprattutto a Fossato, dove la frana del monte Lungìa ha interessato direttamente il centro abitato. Nonostante le numerose criticità, non risultano segnalazioni di persone ferite, un elemento importante alla luce della gravità degli smottamenti e delle difficoltà registrate lungo le strade. Intanto, per lunedì è attesa la dichiarazione dello stato di calamità naturale, provvedimento che dovrebbe seguire alle valutazioni sulle conseguenze dell’ondata di maltempo. Nel frattempo proseguono le attività di verifica e messa in sicurezza coordinate dall’amministrazione comunale, mentre l’attenzione resta concentrata soprattutto su Fossato Jonico, Borgata Rocca e sulle strade provinciali e comunali danneggiate. La priorità è ridurre le situazioni di isolamento, liberare la viabilità da massi e detriti e consentire alle comunità colpite di tornare progressivamente alla normalità.