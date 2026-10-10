Maltempo nell’Area grecanica, la furia del PD di Roghudi: “basta emergenze, servono interventi strutturali”

Non basta intervenire quando il maltempo provoca danni e disagi: occorre investire nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella messa in sicurezza delle infrastrutture. È questo il messaggio lanciato dal Circolo del Partito Democratico di Roghudi dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore l’Area grecanica. Al centro dell’intervento politico c’è la richiesta di superare la gestione delle sole emergenze attraverso una programmazione strutturata, risorse certe e interventi capaci di ridurre i rischi legati a frane, allagamenti e cedimenti stradali. Il Circolo richiama in particolare l’attenzione sulle condizioni dei piccoli comuni e delle aree interne, territori che devono fare i conti con fragilità infrastrutturali e servizi insufficienti. Nella nota, il PD esprime inoltre solidarietà alle famiglie colpite e ringrazia quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso.

“Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà a tutte le popolazioni colpite dal maltempo di queste ultime ore, alle famiglie che stanno vivendo momenti di difficoltà e a quanti hanno subito danni e disagi. Un sentito ringraziamento va agli operatori della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che lavorano per garantire i soccorsi e la sicurezza dei cittadini”. Così il Circolo PD di Roghudi, che sottolinea l’importanza dell’attività svolta da soccorritori e volontari, ma invita le istituzioni a cambiare approccio nella gestione delle criticità del territorio, puntando su interventi preventivi e programmati.

La richiesta del PD: manutenzione delle fiumare e opere per prevenire frane e allagamenti

La principale richiesta avanzata dal Circolo riguarda la necessità di affrontare le vulnerabilità del territorio prima che nuovi eventi meteorologici possano trasformarsi in emergenze. Tra le priorità indicate figurano la manutenzione delle fiumare e dei corsi d’acqua, la pulizia delle reti di drenaggio, il controllo dei versanti instabili e la realizzazione di opere strutturali per proteggere centri abitati e collegamenti stradali. Il Partito Democratico sollecita una programmazione accompagnata da risorse adeguate, affinché gli interventi non vengano limitati alle fasi successive agli eventi più gravi.

“Di fronte a questi eventi, però, non possiamo più cedere alla logica della sola emergenza. Se da un lato il soccorso è indispensabile per contenere i danni nell’immediato, dall’altro è fondamentale agire con visione e in anticipo. Occorre passare dalle parole ai fatti attraverso una programmazione seria e risorse certe: servono piani straordinari di manutenzione ordinaria delle fiumare e dei corsi d’acqua, la pulizia costante di tombini e canalizzazioni, e un costante monitoraggio geologico dei versanti instabili. È tempo di realizzare opere strutturali di mitigazione capaci di mettere in sicurezza i centri abitati e le arterie stradali prima che si verifichino frane, allagamenti e cedimenti.

Come Circolo del Partito Democratico di Roghudi, riteniamo che una particolare attenzione debba essere riservata alle aree interne, ai piccoli comuni e alle comunità dell’Area Grecanica maggiormente esposte, spesso penalizzate da storiche carenze infrastrutturali e servizi insufficienti. Il nostro territorio ha bisogno di attenzione costante, risorse adeguate e interventi programmati, non soltanto di risposte rincorse nelle situazioni di crisi.

La prevenzione non può restare soltanto un impegno dichiarato dalle istituzioni: deve tradursi in azioni concrete, capaci di rispondere alle fragilità di ciascun territorio. A tutte le persone colpite rinnoviamo la nostra più sincera solidarietà, con l’auspicio che possano ricevere al più presto il sostegno necessario per superare questo difficile momento”.

Il messaggio del PD di Roghudi è quindi rivolto alle istituzioni affinché la sicurezza dell’Area grecanica diventi oggetto di un impegno costante, con particolare attenzione ai comuni più piccoli e alle comunità dell’entroterra. L’obiettivo indicato è passare da interventi legati alle singole emergenze a una strategia di prevenzione che tenga conto delle fragilità locali, delle necessità infrastrutturali e della tutela dei cittadini.