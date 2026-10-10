Maltempo Lipari, il ministro Pichetto: “il Governo non farà mancare il proprio sostegno”

Il Governo segue con attenzione l’emergenza maltempo a Lipari, duramente colpita dalle violente precipitazioni che hanno provocato allagamenti, accumuli di fango e numerosi disagi alla popolazione. A intervenire sulla situazione è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha assicurato il sostegno dell’esecutivo alla comunità isolana. Il ministro ha fatto sapere di essere in contatto con le istituzioni regionali e locali per seguire l’evoluzione dell’emergenza e le attività necessarie a fronteggiare le conseguenze del maltempo.“Seguo, in contatto con le istituzioni regionali e locali, la situazione a Lipari, duramente colpita dal maltempo. Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che in queste ore sono impegnati nell’assistenza alla popolazione e nella gestione dell’emergenza”, ha dichiarato Pichetto.

Il sostegno del Governo alla comunità di Lipari

Il ministro ha rivolto un ringraziamento particolare agli operatori della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti coloro che stanno intervenendo sul territorio per garantire assistenza ai cittadini e affrontare le criticità provocate dalle precipitazioni. L’attenzione delle istituzioni resta concentrata sulla gestione dell’emergenza e sul progressivo ritorno alla normalità, dopo le difficoltà causate dal violento maltempo. “Il Governo continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e non farà mancare il proprio sostegno alla comunità, per accompagnare l’isola nel ritorno alla normalità”, ha assicurato il ministro. Le dichiarazioni di Gilberto Pichetto confermano dunque l’attenzione del Governo nazionale nei confronti di Lipari, mentre proseguono le attività di assistenza alla popolazione e gli interventi necessari per superare le conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito l’isola.