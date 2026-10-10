Maltempo a Messina, paura a Bordonaro. Cacciotto: “famiglie ostaggio del torrente”

Il violento maltempo che ha colpito Messina ha provocato nuovi disagi e preoccupazioni nella zona di Bordonaro, dove le intense precipitazioni hanno riportato al centro dell’attenzione le criticità legate al torrente e alla sicurezza delle famiglie che abitano nelle immediate vicinanze. A denunciare la situazione è Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione di Messina, che attraverso un intervento pubblico chiede interventi urgenti e risolutivi per mettere in sicurezza il territorio. “Oggi le violente piogge hanno ripresentato il conto a Bordonaro. La situazione attorno al torrente è tornata ad essere critica e spaventosa per i tanti residenti che vivono nelle immediate vicinanze”, afferma Cacciotto, descrivendo il clima di preoccupazione vissuto dagli abitanti durante l’ondata di maltempo.

Bordonaro, la paura dei residenti a ogni acquazzone

Secondo il consigliere circoscrizionale, le criticità legate al torrente non rappresentano una novità. Da anni, infatti, i residenti attendono interventi strutturali capaci di garantire condizioni di sicurezza e ridurre i rischi durante le precipitazioni più intense. “A ogni acquazzone è la stessa storia: ansia, paura e preghiere affinché non succeda il peggio. Sono passati anni, ma le opere di messa in sicurezza definitive che tutti aspettano continuano ad essere lontane”, sottolinea Cacciotto. Il rappresentante della Terza Circoscrizione richiama quindi l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di superare i ritardi e affrontare le problematiche del territorio attraverso interventi duraturi. “Non è accettabile vivere nel terrore ad ogni allerta meteo. La sicurezza delle famiglie non può aspettare i tempi infiniti della burocrazia”, ribadisce. L’appello riguarda soprattutto le famiglie che abitano nelle aree vicine al torrente e che, secondo quanto denunciato dal consigliere, continuano a vivere con preoccupazione ogni nuova fase di maltempo.

Albero caduto per il maltempo: viabilità ripristinata

Accanto alle criticità segnalate a Bordonaro, Cacciotto ha comunicato anche la conclusione di un intervento necessario a ripristinare la circolazione dopo la caduta di un albero provocata dalle condizioni meteorologiche avverse. L’albero è stato rimosso e la viabilità è stata ripristinata, consentendo nuovamente il transito lungo la strada interessata. Il consigliere ha voluto ringraziare i soccorritori e i residenti che hanno collaborato durante le operazioni. “Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco per la prontezza dell’intervento e a tutti i cittadini per la preziosa collaborazione”, ha dichiarato.

Cacciotto: “attenzione altissima anche su Cumia”

Nonostante il ripristino della viabilità, resta alta l’attenzione sulle condizioni del territorio e sulla necessità di programmare interventi di risanamento. Cacciotto ha infatti richiamato anche la situazione di Cumia, ribadendo l’importanza di mantenere alta la vigilanza sulle criticità delle aree interessate dal maltempo. “La strada è di nuovo percorribile, ma l’attenzione su Cumia e sul risanamento del nostro territorio resta altissima”, conclude il consigliere.