Maltempo a Melito Porto Salvo, Iiriti: “intervenire con urgenza per ristabilire viabilità e sicurezza”

Il maltempo che ha colpito Melito Porto Salvo ha provocato danni e criticità che richiedono interventi urgenti, a partire dal ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena operatività dei servizi essenziali. Tra le situazioni più delicate figura quella dell’ospedale di Melito Porto Salvo, dove il fango ha interessato il Pronto soccorso, rendendo necessario un intervento prioritario. A seguire da vicino l’evolversi dell’emergenza è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti, che ha avviato un’interlocuzione con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e mantiene un confronto costante con la Protezione civile per individuare le iniziative necessarie a sostenere il territorio. L’obiettivo è affrontare le criticità più urgenti, affiancare l’amministrazione comunale e accelerare il ritorno alla normalità.

“I danni provocati dal maltempo che ieri ha colpito Melito Porto Salvo richiedono interventi tempestivi e una stretta collaborazione tra le istituzioni, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile”. È quanto dichiara Iiriti, sottolineando la necessità di una risposta coordinata da parte delle istituzioni. “In momenti come questi è fondamentale che le istituzioni facciano squadra e lavorino con la massima tempestività. I danni causati dal maltempo impongono risposte concrete e un’azione coordinata, capace di affiancare l’amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza e nelle successive attività di ripristino”, afferma il consigliere regionale.

Particolare attenzione è rivolta alla situazione dell’ospedale di Melito Porto Salvo, dove le conseguenze delle forti piogge hanno reso necessario intervenire sul Pronto soccorso. “Con l’arrivo del dirigente generale Domenico Costarella è stata data priorità al riversamento di fango al Pronto soccorso per renderlo immediatamente operativo”, spiega Iiriti, evidenziando la necessità di garantire la funzionalità della struttura sanitaria. Accanto agli interventi più urgenti, sarà necessario quantificare le conseguenze del maltempo sull’intero territorio comunale e individuare gli strumenti per sostenere la comunità. “Parallelamente, sarà fondamentale procedere a una ricognizione puntuale dei danni, così da definire le necessità del territorio e individuare le misure di sostegno attivabili, prestando attenzione anche alle situazioni di maggiore fragilità”, aggiunge il consigliere regionale.

La priorità resta dunque quella di assicurare risposte concrete alla popolazione, intervenendo sulle situazioni più critiche e accompagnando il Comune nelle attività necessarie a superare l’emergenza. Iiriti conferma il proprio impegno a mantenere aperto il confronto con le istituzioni regionali e con la Protezione civile, affinché le necessità della comunità melitese possano trovare adeguata attenzione. “Melito Porto Salvo merita risposte e vicinanza concreta. Come rappresentante del territorio in Consiglio regionale, continuerò a seguire la situazione, mantenendo aperto il dialogo con la Regione, con il presidente Occhiuto e con la Protezione civile. L’obiettivo è fare tutto quanto è possibile per accompagnare il Comune in questa fase difficile e sostenere la comunità nel percorso di ritorno alla normalità”, conclude Iiriti.