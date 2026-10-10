Maltempo a Lipari, torrenti esondati e case allagate. De Luca (M5S): “l’isola non sarà lasciata sola”

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla comunità di Lipari, duramente colpita dal violento temporale che nella notte ha provocato l’esondazione di alcuni torrenti, allagamenti nelle abitazioni e gravi disagi alla viabilità. Il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze di queste ore difficili”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, intervenendo sui danni provocati dal maltempo che ha investito l’isola.

“Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, gli operatori della Protezione civile e tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. Sono a completa disposizione dell’amministrazione comunale e del sindaco Riccardo Gullo per sostenere, nelle sedi istituzionali competenti, ogni iniziativa necessaria a fronteggiare l’emergenza e favorire il ripristino delle condizioni di normalità”.

“È fondamentale che tutte le istituzioni, ad ogni livello, siano vicine alla comunità in questo momento, garantendo tutto il supporto necessario. Seguirò con attenzione l’evolversi della situazione, pronto a intervenire per quanto di mia competenza affinché Lipari non venga lasciata sola”, conclude De Luca.