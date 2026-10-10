Maltempo a Lipari, liberate le famiglie intrappolate in casa: fango e detriti invadono l’isola

Prosegue l’emergenza maltempo a Lipari, dove il violento temporale che si è abbattuto questa mattina sull’isola ha provocato allagamenti e colate di acqua e fango, causando gravi disagi alla popolazione e alla circolazione. Le famiglie rimaste intrappolate all’interno delle proprie abitazioni a causa della massa d’acqua e fango riversatasi sull’isola sono state liberate. Un intervento particolarmente importante dopo le difficili ore vissute dai residenti, sorpresi dalla violenza delle precipitazioni. Nonostante la pioggia continui a cadere a tratti, sono ancora in corso numerosi interventi per ripristinare la viabilità e consentire, per quanto possibile, il ritorno alla normale circolazione nelle zone interessate dal maltempo.

Disagi al porto di Sottomonastero: detriti e fango ostacolano i collegamenti

Le conseguenze del temporale si registrano anche al porto di Sottomonastero, dove le operazioni dei mezzi di linea risultano particolarmente difficoltose. I torrenti in piena hanno infatti trasportato in mare grandi quantità di detriti e fanghiglia, creando condizioni problematiche per le operazioni portuali e per i collegamenti marittimi. La presenza di materiale trascinato dalle acque rappresenta un ulteriore disagio in una situazione già complicata dalle precipitazioni che continuano a interessare, seppure a intervalli, il territorio.

Interventi in corso per ripristinare la viabilità

L’attenzione resta concentrata sul ripristino delle condizioni di viabilità e sulla gestione delle criticità provocate dal violento temporale. Mentre le famiglie rimaste bloccate nelle abitazioni sono state liberate, continuano le operazioni nelle aree colpite per limitare i disagi e recuperare, dove possibile, le normali condizioni di circolazione. La situazione a Lipari rimane dunque caratterizzata dalle conseguenze dell’intensa ondata di maltempo, con interventi ancora in corso sia sulla rete stradale sia nelle zone interessate dall’accumulo di acqua, fango e detriti.