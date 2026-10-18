Lotito incontenibile! Dopo la Reggina vince anche la Lazio: trionfo clamoroso allo Stadium, Juventus annichilita

Un’altra domenica da incorniciare. Ormai ci ha fatto l’abitudine. Claudio Lotito chiude una soddisfacente doppietta sull’asse romano-calabrese che da quest’anno lo vede con il cuore diviso a metà fra Serie A e Serie D. Nel pomeriggio, la Reggina ha superato la Nissa 1-2 mettendo a tacere qualche piccolo mugugno per le due giornate passate senza 3 punti. In serata la Lazio ha regalato un’altra prestazione da incorniciare in questo splendido inizio di stagione.

I biancocelesti hanno battuto 0-3 la Juventus allo Stadium, dominando la gara dall’inizio alla fine. Al 37′ ha sbloccato la gara il colpo di testa di Provstgaard, abile nel saltare fra Bremer e Lucumì. Il giovane centrale ha sostituito degnamente Gila, passato al Milan per finanziare un mercato a saldo zero con il quale Lotito e Fabiani hanno fatto un vero e proprio miracolo. Al 66′ il raddoppio con il diagonale di Isaksen. All’89’ Dele-Bashiru chiude i conti con un’azione in solitaria che mette ko la Juventus.

Una vittoria in risposta all’Inter, per questo duello in vetta che si rinnova da diverse giornate. Al fianco dei nerazzurri campioni d’Italia in carica, infatti, non c’è il Milan, né il Napoli, nemmeno la Juventus, ma la Lazio, autentica sorpresa del campionato che, giornata dopo giornata, sta diventando una certezza.