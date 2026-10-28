Lollobrigida alla convention di Cateno De Luca: “zero tasse per gli agricoltori, un miliardo per il gasolio agricolo”. Novità anche per i pescatori

Un miliardo di euro per il gasolio agricolo, conferma dell’esenzione Irpef per gli agricoltori e 160 milioni per il rinnovo dei mezzi agricoli. Sono alcune delle misure annunciate dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenuto a Roma durante la convention nazionale “L’Italia dei Territori”, organizzata da Sud chiama Nord, il movimento politico guidato da Cateno De Luca. Intervistato dal direttore dell’Agi, Rita Lofano, il ministro ha illustrato gli interventi previsti nella prossima legge di Bilancio a sostegno del settore agricolo, annunciando anche una novità per i lavoratori della pesca: la possibilità di accedere alla cassa integrazione nei periodi di inattività forzata, ad esempio a causa di calamità naturali.

Legge di Bilancio, Lollobrigida: “un miliardo per il gasolio agricolo e zero tasse per gli agricoltori”

Nel corso del suo intervento alla convention di Sud chiama Nord, Lollobrigida ha confermato la volontà del Governo di mantenere le agevolazioni fiscali destinate al comparto agricolo e di sostenere gli investimenti delle imprese. “Nella prossima legge di bilancio manterremo un miliardo per il gasolio agricolo, l’esenzione dell’Irpef, quindi zero tasse per agricoltori. Interverremo, inoltre, con 160 milioni sulla 4.0 per permettere agli agricoltori di rinnovare il loro parco mezzi”, ha dichiarato il ministro. Le misure annunciate riguardano quindi il sostegno ai costi del carburante utilizzato nelle attività agricole, il mantenimento delle agevolazioni Irpef e il finanziamento di interventi legati all’innovazione tecnologica e al rinnovo dei macchinari.

Pesca, arriva la cassa integrazione per i periodi di inattività forzata

Un’altra novità illustrata da Lollobrigida riguarda il settore della pesca, per il quale il ministro ha annunciato l’introduzione di una forma di tutela economica destinata ai lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività. “Anche per la pesca – ha aggiunto il ministro – abbiamo raggiunto un risultato storico. Da oggi, infatti, i pescatori avranno la possibilità di avere anche loro una cassa integrazione nel momento in cui saranno costretti a non lavorare, ad esempio per i casi di calamità naturale”.

Lollobrigida sindaco di Roma? “Devo studiare ancora a lungo”

Durante l’intervista con Rita Lofano, il ministro ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di una sua futura candidatura a sindaco di Roma. “Nella mia vita ho ricoperto qualsiasi ruolo, da consigliere comunale a ministro. Ma per fare il primo cittadino della Capitale devo studiare ancora a lungo”, ha affermato Lollobrigida.

Cateno De Luca ringrazia Lollobrigida: “l’agricoltura rappresenta l’economia reale dei territori”

La partecipazione del ministro alla convention nazionale di Sud chiama Nord è stata accompagnata dal ringraziamento pubblico del leader del movimento, Cateno De Luca, che ha sottolineato l’importanza del confronto sulle prospettive dell’agricoltura italiana.“Siamo alle battute finali della seconda giornata della nostra convention “L’Italia dei Territori” e desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per essere stato con noi. Grazie per aver portato il suo contributo e la sua visione su un settore cruciale e strategico per l’intera Nazione, un comparto che rappresenta l’anima vera e l’economia reale dei nostri territori”, ha dichiarato De Luca.