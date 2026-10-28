Il ministro Lollobrigida alla convention di Sud chiama Nord a Roma: “ho accettato l’invito per Cateno De Luca”

Il ministro Francesco Lollobrigida ha partecipato a Roma alla convention nazionale “L’Italia dei Territori”, organizzata dal movimento Sud chiama Nord, guidato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca. Nel corso dell’iniziativa, l’esponente del Governo ha spiegato le ragioni della propria partecipazione, sottolineando il ruolo avuto dal leader siciliano nella scelta di accettare l’invito.

“Ho accettato l’invito per il sindaco Cateno De Luca. Il Sud Italia ha tante potenzialità e il nostro Governo ha lavorato bene”, ha dichiarato Lollobrigida durante la convention romana.