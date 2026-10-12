Lipari, dopo il violento nubifragio scattano gli interventi urgenti: sopralluoghi e piano per la viabilità

A Lipari la risposta istituzionale al nubifragio di sabato è stata immediata. Questa mattina, presso il Comune di Lipari, si è svolta una riunione operativa tra la struttura comunale — presieduta dal sindaco Riccardo Gullo — e la delegazione tecnica della città metropolitana di Messina, composta dal dirigente alla viabilità Biagio Privitera e dai funzionari responsabili Gaetano Maggioloti e Giovanni Pinto. L’incontro è stato convocato per analizzare le principali criticità causate dal violento evento meteorologico che ha colpito l’isola.

Alla riunione sono seguiti sopralluoghi congiunti con l’Ufficio tecnico

Alla riunione sono seguiti sopralluoghi congiunti con l’Ufficio tecnico comunale lungo i tratti più danneggiati, che hanno consentito di verificare direttamente le condizioni della rete viaria provinciale e di delineare un primo quadro degli interventi indifferibili. Le valutazioni sul campo hanno evidenziato tre direttrici di intervento ritenute prioritarie: la rifunzionalizzazione e il potenziamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la ricostruzione dei tratti danneggiati delle opere di contenimento e i primi interventi di consolidamento e sistemazione idraulica a protezione di ponti e viadotti.

Il confronto tra tecnici comunali e metropolitani ha permesso di integrare la conoscenza capillare del territorio con le analisi della struttura tecnica della città metropolitana, ponendo le basi per una programmazione condivisa delle priorità e per un’azione coordinata nel rispetto delle competenze dei due enti. La collaborazione proseguirà nelle prossime fasi di approfondimento tecnico e definizione operativa degli interventi, con l’obiettivo comune di dare risposte concrete alla comunità isolana, ripristinare la piena funzionalità della rete stradale e migliorare la protezione delle infrastrutture rispetto a eventi meteorologici sempre più intensi.

“La situazione richiede interventi rapidi e mirati – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile -. Siamo a Lipari per lavorare fianco a fianco con il Comune e definire soluzioni immediate per la viabilità e la sicurezza delle infrastrutture. La tutela della comunità isolana è una priorità assoluta: continueremo a operare con determinazione per garantire stabilità e protezione al territorio”.