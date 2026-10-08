Legge elettorale, Minasi (Lega): “approvazione storica, centrodestra compatto. Smentite le illazioni di una sinistra divisa”

“L’approvazione definitiva della nuova legge elettorale da parte della Camera rappresenta una vera e propria svolta storica per la nostra democrazia e per il futuro istituzionale dell’Italia”, afferma il senatore della Lega, Tilde Minasi, esprimendo profonda soddisfazione per il via libera definitivo al testo di riforma passato oggi a Montecitorio con 227 voti favorevoli. “Abbiamo finalmente restituito agli italiani un sistema di voto che garantisce sia la massima rappresentatività che la necessaria governabilità del Paese”, aggiunge Minasi. “Da un lato, torniamo a dare voce ai territori introducendo le preferenze, permettendo così agli elettori di scegliere direttamente da chi farsi rappresentare in Parlamento; dall’altro, grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e alla chiara indicazione del candidato Premier, assicuriamo all’Italia esecutivi solidi, mettendo fine alla stagione dei governi deboli e dei ribaltoni di palazzo a cui eravamo tristemente abituati”, evidenzia.

Il senatore leghista si sofferma sul dato politico cruciale emerso dall’Aula

Il senatore leghista si sofferma poi sul dato politico cruciale emerso dall’Aula: “Il voto di oggi, arrivato superando brillantemente e senza sbavature anche l’insidia dello scrutinio segreto, dimostra in modo inequivocabile la forza e l’unità granitica della nostra coalizione”, prosegue l’esponente del Carroccio. “Le solite illazioni della sinistra, che per settimane ha fantasticato su inesistenti franchi tiratori e su presunte spaccature tra le nostre fila, sono state puntualmente e sonoramente smentite dai fatti. La verità è che l’opposizione cerca disperatamente di gettare fango sulla maggioranza per coprire le proprie insanabili crepe: puntano il dito contro di noi quando, in realtà, l’unica forza a essere perennemente divisa, litigiosa e priva di una vera proposta politica è proprio la loro”.

“Il centrodestra al governo è coeso e pensa solo a lavorare per il bene della Nazione. Con questo eccellente risultato confermiamo la nostra totale affidabilità e serietà: andiamo avanti a testa alta, con ancora più determinazione, per completare il programma di azione politica e di riforme che i cittadini ci hanno chiesto con il loro mandato”, conclude l’esponente della Lega.