Legge elettorale, è ufficiale: la Camera approva la riforma con 227 sì e 164 no. Ecco come cambia il voto

La nuova legge elettorale italiana è stata approvata definitivamente dal Parlamento. L’Aula della Camera dei Deputati ha dato il via libera alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, concludendo il percorso parlamentare di uno dei provvedimenti politici più discussi della legislatura. Il risultato del voto finale di oggi rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il governo guidato da Giorgia Meloni, che riesce a portare a conclusione la riforma delle regole elettorali dopo settimane di tensioni, votazioni e scontri con le opposizioni. L’elemento politicamente più importante è la tenuta della maggioranza nello scrutinio segreto, la modalità di voto che aveva alimentato preoccupazioni nel centrodestra per la possibilità di dissensi non dichiarati tra i parlamentari. Alla prova dei numeri, tuttavia, la coalizione di governo ha ottenuto i voti necessari per approvare definitivamente il testo.

Con l’approvazione definitiva si chiude la fase parlamentare della riforma. Restano i successivi adempimenti costituzionali, tra cui la promulgazione da parte del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, necessari per l’entrata in vigore della legge. La novità non riguarda soltanto il funzionamento dei partiti: cambieranno anche le modalità con cui gli italiani potranno scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

Come funziona la nuova legge elettorale: proporzionale con premio di maggioranza

Il nuovo sistema modifica profondamente l’impianto della precedente legge elettorale, introducendo un modello proporzionale corretto da un premio di maggioranza. Il principio fondamentale è quello di attribuire i seggi parlamentari in relazione ai voti ottenuti dalle liste, prevedendo però un meccanismo premiale per favorire la formazione di una maggioranza parlamentare. Il premio è riconosciuto alla lista o alla coalizione che ottiene il miglior risultato elettorale e raggiunge almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. La riforma prevede un premio fisso di 105 seggi complessivi, distribuiti tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

L’obiettivo dichiarato dai sostenitori della riforma è favorire la stabilità dell’esecutivo, evitando che il risultato elettorale produca maggioranze troppo fragili o frammentate. La questione è stata però al centro di una forte contrapposizione politica. Le opposizioni hanno contestato il rapporto tra il consenso ottenuto dagli elettori e il numero di seggi attribuiti attraverso il premio, sollevando dubbi sulla rappresentatività del nuovo sistema. La maggioranza, invece, ha difeso il meccanismo sostenendo la necessità di garantire governi in grado di disporre di una base parlamentare sufficientemente solida.

Premio di maggioranza, 70 deputati e 35 senatori: la soglia decisiva del 42%

Uno degli elementi più rilevanti della nuova legge riguarda la distribuzione del premio di maggioranza tra i due rami del Parlamento. Il meccanismo prevede 70 seggi alla Camera dei Deputati e 35 seggi al Senato per la lista o coalizione che soddisfa le condizioni previste dalla riforma. La soglia del 42% diventa quindi un riferimento fondamentale per le strategie elettorali dei partiti. Non è sufficiente, infatti, risultare semplicemente la coalizione più votata: per ottenere il premio occorre raggiungere la percentuale minima stabilita dalla legge in entrambe le Camere.

La riforma contempla anche il caso in cui nessuna lista o coalizione raggiunga tale risultato. In questa eventualità, l’assegnazione dei seggi avviene attraverso il sistema proporzionale senza attribuzione del premio fisso. Lo stesso principio si applica qualora Camera e Senato producano risultati differenti tali da non soddisfare le condizioni necessarie per l’assegnazione del premio.

Questa disposizione introduce una differenza sostanziale tra le elezioni nelle quali una coalizione riesce a superare la soglia prevista e quelle caratterizzate da una competizione più equilibrata. Il sistema, dunque, non garantisce automaticamente che la coalizione più votata ottenga una maggioranza parlamentare rafforzata. Molto dipenderà dalla distribuzione effettiva dei consensi tra i diversi schieramenti.

Tornano le preferenze, ma restano i capilista bloccati: cosa cambia per gli elettori

Tra le modifiche più importanti introdotte durante l’esame al Senato figura il ritorno delle preferenze, affiancate però dal meccanismo dei capilista bloccati. È uno degli aspetti che più direttamente interessano gli elettori. Il testo inizialmente approvato dalla Camera prevedeva un sistema basato sulle liste bloccate, senza possibilità di esprimere preferenze per i candidati. Nel luglio scorso, durante il precedente esame a Montecitorio, un emendamento finalizzato a introdurre le preferenze era stato respinto dall’Aula. La questione è stata successivamente affrontata dal Senato, che ha modificato il testo inserendo un sistema misto.

La nuova formulazione combina quindi la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze con il mantenimento di posizioni predeterminate per i capilista. Ciò significa che la scelta dei rappresentanti non dipenderà esclusivamente dall’ordine stabilito dai partiti per tutti i candidati, ma non sarà neppure interamente affidata alle preferenze espresse dagli elettori.

Nuove regole per presentare le liste: aumentano le firme richieste ai partiti

Un altro intervento importante introdotto dal Senato riguarda il numero delle firme necessarie per presentare le liste elettorali. La riforma innalza il numero di sottoscrizioni richieste alle formazioni politiche che non sono già rappresentate in Parlamento e che intendono partecipare alle elezioni. La modifica interessa soprattutto i partiti esterni al Parlamento, i movimenti di nuova costituzione e le formazioni politiche che si preparano a competere per la prima volta in una consultazione nazionale. Le firme rappresentano uno dei requisiti richiesti per presentare le candidature: la loro raccolta serve a dimostrare il sostegno necessario alla partecipazione elettorale secondo le modalità stabilite dalla normativa. L’innalzamento delle soglie rende quindi più impegnativo il percorso organizzativo per alcune forze politiche. La disposizione assume particolare importanza in vista delle elezioni del 2027, quando potrebbero presentarsi anche nuovi soggetti politici interessati a competere con le formazioni tradizionali. Le modifiche alle firme sono state introdotte insieme a quelle sulle preferenze nel corso dell’esame al Senato e hanno contribuito a rendere necessario il nuovo passaggio parlamentare a Montecitorio.

Stop ai collegi uninominali, cambia il sistema di rappresentanza

La nuova legge elettorale modifica anche l’organizzazione territoriale della competizione. L’impianto della riforma supera sostanzialmente il precedente sistema dei collegi uninominali, introducendo una distribuzione dei seggi fondata prevalentemente sul voto proporzionale. Restano alcune eccezioni territoriali, in particolare per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige, legate alle specifiche disposizioni previste per questi territori. Il superamento dei collegi uninominali costituisce una modifica rilevante rispetto al sistema utilizzato nelle precedenti elezioni politiche. Con il precedente meccanismo, una parte dei parlamentari veniva eletta attraverso collegi nei quali risultava vincitore il candidato più votato. Il nuovo sistema concentra invece l’assegnazione dei seggi sul risultato ottenuto dalle liste e dalle coalizioni, con il correttivo rappresentato dal premio di maggioranza.

Il candidato premier indicato dalle coalizioni: cosa prevede la riforma

Tra gli elementi del nuovo sistema compare anche l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio da parte delle forze politiche. Le coalizioni saranno chiamate a rendere nota la persona che intendono proporre per la guida del governo. L’obiettivo è rendere maggiormente riconoscibili gli schieramenti politici prima dell’appuntamento elettorale, consentendo agli elettori di conoscere non soltanto i partiti in competizione, ma anche la personalità indicata per Palazzo Chigi. Questo meccanismo, tuttavia, non introduce l’elezione diretta del presidente del Consiglio.

La nomina del premier resta una prerogativa del presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 92 della Costituzione. L’indicazione politica del candidato non sostituisce quindi il procedimento costituzionale necessario alla formazione del governo. La distinzione è fondamentale per comprendere il funzionamento della riforma: gli elettori votano per il rinnovo del Parlamento, mentre il governo viene successivamente formato attraverso i passaggi previsti dall’ordinamento.