Lega, Tilde Minasi esulta per la riconferma di Salvini: “Avanti Capitano, sempre più forti”

Il senatore della Lega di Reggio Calabria, Tilde Minasi, esprime soddisfazione per la riconferma di Matteo Salvini alla guida del partito, avvenuta nel corso del congresso con 465 voti favorevoli. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, la parlamentare reggina celebra il risultato della votazione e ribadisce il proprio sostegno al segretario leghista. “Democrazia è partecipazione! E noi abbiamo partecipato, e scelto. Ancora una volta Matteo Salvini, che abbiamo riconfermato alla nostra guida con 465 voti favorevoli!”, scrive Tilde Minasi, sottolineando il valore della partecipazione alle scelte interne del partito.

Tilde Minasi: “con Matteo ripartiamo sempre più forti”

Nel suo intervento, la senatrice reggina guarda alla nuova fase della Lega dopo il congresso, esprimendo fiducia nella prosecuzione del percorso politico intrapreso sotto la guida di Salvini. “Con Matteo ripartiamo sempre più forti per proseguire sul percorso intrapreso, pieno di successi e promesse mantenute”, afferma Minasi, rivendicando i risultati ottenuti dal partito e manifestando la volontà di proseguire nella stessa direzione. Il parlamentare conclude il suo messaggio con un incoraggiamento diretto al segretario riconfermato: “Bravissimo Capitano, avanti così”.