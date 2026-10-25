Lega, Germanà con Salvini: “basta divisioni, serve unità”. E racconta la paura vissuta a Milano

La Lega siciliana rinnova la fiducia a Matteo Salvini dopo la sua riconferma alla guida del partito, avvenuta nel corso del congresso straordinario di Milano. A esprimere il sostegno è Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia, che invita il movimento a superare le polemiche e le divisioni interne per tornare a concentrarsi sui problemi dei cittadini. Nel suo intervento, Germanà affronta anche due questioni che considera particolarmente importanti: la sicurezza nelle città, raccontando un episodio personale vissuto a Milano insieme al figlio di sei anni, e la recente vertenza degli autotrasportatori siciliani, ricordando il confronto con Salvini che, secondo il senatore, ha contribuito a sbloccare la situazione.

Germanà dopo la riconferma di Salvini: “voltare pagina e archiviare le divisioni”

Il segretario regionale della Lega sottolinea la necessità di ritrovare compattezza all’interno del partito dopo i mesi segnati dalle polemiche. “A nome della Lega Siciliana e dei tanti elettori che rappresentiamo, abbiamo rinnovato la fiducia a Matteo Salvini. Dopo mesi di polemiche inutili, è arrivato il momento di voltare pagina, archiviare le divisioni e tornare a concentrarci sulle priorità dei cittadini”, afferma Nino Germanà. Un messaggio che punta sulla continuità della leadership di Salvini e sulla necessità di rafforzare l’unità del partito, riportando l’attenzione sulle questioni che riguardano direttamente la popolazione.

Sicurezza, Germanà racconta la paura vissuta a Milano con il figlio di sei anni

Tra le priorità indicate dal senatore siciliano figura la sicurezza dei cittadini, tema sul quale Germanà richiama anche un’esperienza personale vissuta nei giorni scorsi a Milano. “La sicurezza è una priorità concreta”, sottolinea il parlamentare, aggiungendo: “Nei giorni scorsi, a Milano, ho vissuto personalmente momenti di paura con mio figlio di sei anni. Sono esperienze che confermano quanto sia necessario garantire ai cittadini la possibilità di vivere liberamente e serenamente le proprie città”. Germanà non fornisce ulteriori dettagli sull’episodio, ma utilizza quanto vissuto per ribadire l’importanza delle politiche rivolte alla sicurezza e alla tutela della libertà dei cittadini di frequentare gli spazi urbani senza timori.

Protesta degli autotrasportatori siciliani, Germanà ricorda l’incontro con Salvini e Sammartino

Il segretario regionale della Lega torna anche sulla mobilitazione degli autotrasportatori siciliani, che ha interessato il settore dei trasporti e della logistica. Germanà rivendica il ruolo svolto nell’organizzazione di un confronto con Matteo Salvini, insieme al vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, per affrontare le problematiche sollevate dagli operatori del settore. “Ho accompagnato una rappresentanza degli autotrasportatori siciliani da Matteo Salvini e dal confronto sono scaturite interlocuzioni e provvedimenti che hanno contribuito a sbloccare i Tir”, dichiara il senatore. Secondo Germanà, dunque, il dialogo avviato con il leader della Lega ha contribuito a individuare soluzioni utili per favorire lo sblocco dei mezzi pesanti e il superamento delle difficoltà legate alla protesta.

Germanà: “l’Italia ha bisogno della Lega e la Lega ha bisogno di unità”

Nella parte conclusiva del suo intervento, Nino Germanà ribadisce il sostegno della Lega siciliana a Salvini e insiste sulla necessità di rafforzare la coesione interna del partito. “Dalla Sicilia – conclude Germanà – arriva un messaggio chiaro: l’Italia ha bisogno della Lega e la Lega ha bisogno di unità, coesione e della leadership forte di Matteo Salvini”. La riconferma di Salvini alla segreteria rappresenta così, nelle parole di Germanà, l’occasione per aprire una fase politica caratterizzata da maggiore unità e attenzione alle priorità dei cittadini.