La Reggina in visita alla Stele di Capaci, Lotito: “rendiamo onore a chi ha sacrificato la propria vita per un ideale fatto di giustizia e libertà”

Come anticipato ieri su StrettoWeb, la Reggina ha reso visita alla Stele di Capaci, il monumento commemorativo realizzato nel punto della strage del 1992, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti Montinaro, Dicillo e Schifani. “Ci sono posti – si legge nella nota del club – dove il tempo si ferma, lasciando spazio alla memoria e alle riflessioni profonde. Prima della gara odierna che vedrà la Reggina sfidare il Trapani, una delegazione del club si è fermata in visita alla Stele di Capaci, monumento commemorativo eretto in onore delle vittime della strage del 1992, per deporre un mazzo di fiori”.

“Quella di oggi è un’occasione speciale – dichiara il Patron della Reggina e Senatore Claudio Lotito – che ci consente di rendere onore a chi ha sacrificato la propria vita per un ideale fatto di giustizia e libertà. Il nostro pensiero, colmo di riconoscenza e rispetto, va a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani: anche a distanza di oltre trent’anni, il loro nome riecheggia nell’anima di chi come noi crede fermamente in determinati valori, rappresentando non solo un ricordo eterno, ma anche un insegnamento e un esempio che fanno da traino al nostro modo di vivere ed agire. Ai familiari di questi eroi senza tempo, diciamo che fin quando ci sarà qualcuno pronto a combattere per un mondo migliore, il loro estremo sacrificio non sarà mai stato vano”.