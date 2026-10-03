La Reggina renderà visita alla Stele di Capaci: il bel gesto del club per commemorare le vittime della strage del 1992

Prima del match contro il Trapani, che si giocherà nel Comune palermitano, la Reggina renderà onore alla Stele di Capaci, il monumento commemorativo situato lungo l'autostrada A29 che segna il punto esatto della Strage di Capaci, dove il 23 maggio 1992 persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, uccisi per mano della mafia

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Non solo sport, ma anche storia, ricordo e commemorazione. La Reggina domani, domenica 4 ottobre, renderà onore alla Stele di Capaci, il monumento commemorativo situato lungo l’autostrada A29 (nel tratto tra Palermo e l’Aeroporto, presso lo svincolo di Capaci) che segna il punto esatto della Strage di Capaci, dove il 23 maggio 1992 persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, uccisi per mano della mafia.

La stele, diventata negli anni meta di pellegrinaggio laico, sarà visitata anche dal club amaranto, che proprio a Capaci domani giocherà contro il Trapani (fischio d’inizio alle ore 15.30). Com’è noto, la società granata quest’anno non sta giocando le proprie partite interne nel proprio territorio, a causa del contenzioso con il Libero Consorzio di Trapani che ha portato il patron Valerio Antonini a trasferire la città in altro Comune, a Palermo. Così la Reggina, prima di provare a centrare l’obiettivo della sesta vittoria nelle prime sei sfide, si dimostra anche attenta alla storia e alla volontà di commemorarla nel modo più corretto possibile.

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