La Reggina renderà visita alla Stele di Capaci: il bel gesto del club per commemorare le vittime della strage del 1992

Non solo sport, ma anche storia, ricordo e commemorazione. La Reggina domani, domenica 4 ottobre, renderà onore alla Stele di Capaci, il monumento commemorativo situato lungo l’autostrada A29 (nel tratto tra Palermo e l’Aeroporto, presso lo svincolo di Capaci) che segna il punto esatto della Strage di Capaci, dove il 23 maggio 1992 persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, uccisi per mano della mafia.

La stele, diventata negli anni meta di pellegrinaggio laico, sarà visitata anche dal club amaranto, che proprio a Capaci domani giocherà contro il Trapani (fischio d’inizio alle ore 15.30). Com’è noto, la società granata quest’anno non sta giocando le proprie partite interne nel proprio territorio, a causa del contenzioso con il Libero Consorzio di Trapani che ha portato il patron Valerio Antonini a trasferire la città in altro Comune, a Palermo. Così la Reggina, prima di provare a centrare l’obiettivo della sesta vittoria nelle prime sei sfide, si dimostra anche attenta alla storia e alla volontà di commemorarla nel modo più corretto possibile.