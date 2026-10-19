La Reggina apre le porte ai tifosi per gli allenamenti: l’annuncio del club dopo il successo a Caltanissetta

La Reggina torna ad aprire le porte ai tifosi per gli allenamenti al Sant’Agata. Dopo il successo a Caltanissetta, che ha riportato gli amaranto in vetta da soli, il club ha deciso di lasciare aperti i cancelli del Sant’Agata per sostenitori e organi di informazione. “AS Reggina 1914 – si legge nella nota ufficiale della società – ha il piacere di comunicare che i tifosi e gli organi d’informazione potranno tornare ad assistere agli allenamenti della prima squadra”.

Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.