La Lazio vola anche dopo la sosta! Lotito aggancia la vetta: 3-1 al Monza e sorpasso alla Roma | CLASSIFICA

La sosta per le nazionali non ha minimamente influito sulla Lazio che ha ripreso da dove aveva lasciato. Vittorie, gol ed entusiasmo per i biancocelesti del calabrese Gattuso, vincitori allo stadio Olimpico per 3-1 sul Monza nel pomeriggio della 6ª Giornata di Serie A. Tavares e Isaksen, con lo zampino di Noslin (punta atipica) su entrambe le marcature, mettono in ghiaccio la gara nel primo tempo.
Il rosso a Lucchesi permette ai biancocelesti di avere anche il vantaggio numerico in campo, ma il Monza ha dato fastidio un po’ a tutte le avversarie di questa prima parte di stagione e conferma questo trend accorciando le distanze al 46′ con Goglichidze, subentrato a Ngonge nel primo tempo per ridisegnare la squadra in inferiorità numerica.
Nel finale arriva il gol di Pinamonti che chiude definitivamente la gara e mette in cascina altri 3 punti importanti. Con questa vittoria, infatti, la Lazio scavalca la Roma fermata dal Como nel lunch match, e aggancia l’Inter, vittoriosa ieri sul Parma, al primo posto in classifica a quota 16 punti.
Lotito gongola. La sua Lazio, nonostante la contestazione del tifo organizzato, strappa applausi dall’Olimpico (oggi in 11.000 nonostante tutto). Biancocelesti primi in classifica con l’Inter, vera e propria corazzata e già campione d’Italia in carica, nonostante un mercato a saldo zero, nel quale il patron biancoceleste ha operato con la solita oculatezza economica che lo contraddistingue e la finezza nelle scelte di alcuni giocatori che si stanno rivelando utili alla causa.
Sull’asse Roma-Reggio Calabria, il bilancio è alquanto positivo. Ai 3 punti della Lazio si aggiunge quello conquistato dalla Reggina nel derby contro la Vibonese di Serie D. Amaranto e biancocelesti sono primi in classifica, entrambi a 16 punti. E se per la Reggina la promozione è l’unico obiettivo stagionale, il primo posto della Lazio, con record storico di punti nelle prime 6 giornate, è una sorpresa inaspettata e che sta facendo divertire una parte della tifoseria.
Risultati Serie A 6ª Giornata
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00
Genoa-Fiorentina 2-1
Ore 18:00
Inter-Parma 3-0
Ore 20:45
Napoli-Frosinone 3-0
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30
Como-Roma 0-0
Ore 15:00
Lazio-Monza 3-1
Lecce-Bologna 1-2
Ore 18:00
Sassuolo-Milan
Ore 20:45
Cagliari-Juventus
Lunedì 12 ottobre
Ore 18:30
Atalanta-Venezia
Ore 20:45
Torino-Udinese
Classifica Serie A
- Inter 16
- Lazio 16
- Roma 14
- Cagliari 12
- Milan 11
- Como 11
- Juventus 10
- Napoli 10
- Frosinone 10
- Sassuolo 7
- Atalanta 6
- Lecce 6
- Bologna 5
- Udinese 4
- Torino 4
- Monza 4
- Genoa 4
- Parma 4
- Fiorentina 4
- Venezia 0
Prossimo turno Serie A, le partite della 7ª Giornata
Venerdì 16 ottobre
Ore 20:45
Frosinone-Sassuolo
Sabato 17 ottobre
Ore 15:00
Venezia-Napoli
Ore 18:00
Bologna-Inter
Ore 20:45
Roma-Genoa
Domenica 18 ottobre
Ore 12:30
Udinese-Lecce
Ore 15:00
Fiorentina-Como
Ore 18:00
Milan-Atalanta
Ore 20:45
Juventus-Lazio
Lunedì 19 ottobre
Ore 18:30
Monza-Cagliari
Ore 20:45
Parma-Torino