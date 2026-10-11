La Lazio vola anche dopo la sosta! Lotito aggancia la vetta: 3-1 al Monza e sorpasso alla Roma | CLASSIFICA

La sosta per le nazionali non ha minimamente influito sulla Lazio che ha ripreso da dove aveva lasciato. Vittorie, gol ed entusiasmo per i biancocelesti del calabrese Gattuso, vincitori allo stadio Olimpico per 3-1 sul Monza nel pomeriggio della 6ª Giornata di Serie A. Tavares e Isaksen, con lo zampino di Noslin (punta atipica) su entrambe le marcature, mettono in ghiaccio la gara nel primo tempo.

Il rosso a Lucchesi permette ai biancocelesti di avere anche il vantaggio numerico in campo, ma il Monza ha dato fastidio un po’ a tutte le avversarie di questa prima parte di stagione e conferma questo trend accorciando le distanze al 46′ con Goglichidze, subentrato a Ngonge nel primo tempo per ridisegnare la squadra in inferiorità numerica.

Nel finale arriva il gol di Pinamonti che chiude definitivamente la gara e mette in cascina altri 3 punti importanti. Con questa vittoria, infatti, la Lazio scavalca la Roma fermata dal Como nel lunch match, e aggancia l’Inter, vittoriosa ieri sul Parma, al primo posto in classifica a quota 16 punti.

Lotito gongola. La sua Lazio, nonostante la contestazione del tifo organizzato, strappa applausi dall’Olimpico (oggi in 11.000 nonostante tutto). Biancocelesti primi in classifica con l’Inter, vera e propria corazzata e già campione d’Italia in carica, nonostante un mercato a saldo zero, nel quale il patron biancoceleste ha operato con la solita oculatezza economica che lo contraddistingue e la finezza nelle scelte di alcuni giocatori che si stanno rivelando utili alla causa.

Sull’asse Roma-Reggio Calabria, il bilancio è alquanto positivo. Ai 3 punti della Lazio si aggiunge quello conquistato dalla Reggina nel derby contro la Vibonese di Serie D. Amaranto e biancocelesti sono primi in classifica, entrambi a 16 punti. E se per la Reggina la promozione è l’unico obiettivo stagionale, il primo posto della Lazio, con record storico di punti nelle prime 6 giornate, è una sorpresa inaspettata e che sta facendo divertire una parte della tifoseria.

Risultati Serie A 6ª Giornata

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00

Genoa-Fiorentina 2-1

Ore 18:00

Inter-Parma 3-0

Ore 20:45

Napoli-Frosinone 3-0

Domenica 12 ottobre

Ore 12:30

Como-Roma 0-0

Ore 15:00

Lazio-Monza 3-1

Lecce-Bologna 1-2

Ore 18:00

Sassuolo-Milan

Ore 20:45

Cagliari-Juventus

Lunedì 12 ottobre

Ore 18:30

Atalanta-Venezia

Ore 20:45

Torino-Udinese

Classifica Serie A

Inter 16 Lazio 16 Roma 14 Cagliari 12 Milan 11 Como 11 Juventus 10 Napoli 10 Frosinone 10 Sassuolo 7 Atalanta 6 Lecce 6 Bologna 5 Udinese 4 Torino 4 Monza 4 Genoa 4 Parma 4 Fiorentina 4 Venezia 0

Prossimo turno Serie A, le partite della 7ª Giornata

Venerdì 16 ottobre

Ore 20:45

Frosinone-Sassuolo

Sabato 17 ottobre

Ore 15:00

Venezia-Napoli

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Roma-Genoa

Domenica 18 ottobre

Ore 12:30

Udinese-Lecce

Ore 15:00

Fiorentina-Como

Ore 18:00

Milan-Atalanta

Ore 20:45

Juventus-Lazio

Lunedì 19 ottobre

Ore 18:30

Monza-Cagliari

Ore 20:45

Parma-Torino